  • Megjelenítés
A karácsonyi vásárlásokra is csapást mér a vámháború
Üzlet

A karácsonyi vásárlásokra is csapást mér a vámháború

Portfolio
Az Adobe Analytics előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban lassulni fog az online értékesítések növekedése az Egyesült Államokban, mivel a makrogazdasági bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol a fogyasztói kiadásokra.

A hétfőn közzétett adatok szerint az Adobe 5,3%-os növekedést vár az amerikai online értékesítésekben, ami 253,4 milliárd dollárt jelent a november 1. és december 31. közötti időszakban. Ez elmarad a tavalyi 8,7%-os emelkedéstől. A Cyber Monday, a hálaadás utáni hétfőn tartott jelentős online vásárlási esemény várhatóan az év legnagyobb online bevásárlónapja lesz, 6,3%-os növekedéssel, ami 14,2 milliárd dolláros forgalmat jelenthet.

Az ünnepi bevásárlási időszak, amely a kiskereskedők éves forgalmának kulcsfontosságú hajtóereje, idén még kritikusabb lesz, mivel

a Trump-kormány változó kereskedelmi politikája és a tartós infláció negatívan befolyásolja a fogyasztói kiadásokat.

Az Adobe Analytics szerint a vásárlók már az Amazon október 7-8. közötti Big Deal Days eseményén és a konkurens akciók során megkezdik korai ünnepi vásárlásaikat. A két nap alatt 9 milliárd dolláros költést prognosztizálnak, ami 6,2%-os növekedést jelent a tavalyihoz képest.

A kiskereskedők vegyes kilátásokat közöltek az ünnepi szezon előtt. A Target és a Best Buy fenntartotta éves előrejelzéseit, míg a Walmart és a Macy's emelte azokat. A játékgyártó Mattel azonban csökkentette várakozásait.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási átalakulás zajlik Magyarországon: vége a gigantikus akcióknak, de mire kell figyelni a Black Friday idején?

Kiderült, hogy változik a kiskereskedelem az adriai régióban

Karácsony 2024: ajándékötletekre pörögtek rá az internetezők

Itt a Black Friday időszak, ettől izzik most az internet

NMHH: így kerülhetjük el a csalásokat a karácsonyi vásárlásoknál

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1357752804(1)-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-hozam-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Szárnyal az amerikai tőzsdék új sztárja
Pénzcentrum
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility