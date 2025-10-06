A karácsonyi vásárlásokra is csapást mér a vámháború

Az Adobe Analytics előrejelzése szerint az idei ünnepi szezonban lassulni fog az online értékesítések növekedése az Egyesült Államokban, mivel a makrogazdasági bizonytalanság továbbra is nyomást gyakorol a fogyasztói kiadásokra.

A hétfőn közzétett adatok szerint az Adobe 5,3%-os növekedést vár az amerikai online értékesítésekben, ami 253,4 milliárd dollárt jelent a november 1. és december 31. közötti időszakban. Ez elmarad a tavalyi 8,7%-os emelkedéstől. A Cyber Monday, a hálaadás utáni hétfőn tartott jelentős online vásárlási esemény várhatóan az év legnagyobb online bevásárlónapja lesz, 6,3%-os növekedéssel, ami 14,2 milliárd dolláros forgalmat jelenthet.

Az ünnepi bevásárlási időszak, amely a kiskereskedők éves forgalmának kulcsfontosságú hajtóereje, idén még kritikusabb lesz, mivel

a Trump-kormány változó kereskedelmi politikája és a tartós infláció negatívan befolyásolja a fogyasztói kiadásokat.

Az Adobe Analytics szerint a vásárlók már az Amazon október 7-8. közötti Big Deal Days eseményén és a konkurens akciók során megkezdik korai ünnepi vásárlásaikat. A két nap alatt 9 milliárd dolláros költést prognosztizálnak, ami 6,2%-os növekedést jelent a tavalyihoz képest.

A kiskereskedők vegyes kilátásokat közöltek az ünnepi szezon előtt. A Target és a Best Buy fenntartotta éves előrejelzéseit, míg a Walmart és a Macy's emelte azokat. A játékgyártó Mattel azonban csökkentette várakozásait.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images