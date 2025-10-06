Árat emel az HBO Max

A streaming szolgáltató hivatalosan "az előfizetést érintő változásokról" tájékoztatta felhasználóit, ami valójában jelentős áremelést takar minden előfizetési konstrukcióban.

A Standard havidíjas csomag ára 2790 forintról 3490 forintra emelkedik, míg a Prémium csomag havidíja 3890 forintról 4590 forintra nő.

Az éves előfizetések esetében is számottevő a drágulás: a Standard éves díja 27 900 forintról 34 900 forintra, a Prémium éves díja pedig 38 900 forintról 45 900 forintra változik.

A sport kiegészítő ára változatlanul havi 1200 forint marad. Azok az előfizetők, akik a korábbi átmárkázáskor 33 százalékos örökös kedvezményt kaptak, a jelenlegi 1850 forint helyett ezentúl havi 2290 forintot fizetnek majd.

A meglévő előfizetők számára az áremelés november 6-tól lép hatályba, addig a megszokott díjakat vonják le tőlük.

Fontos tudni, hogy amennyiben valaki módosítja csomagját, már az új, emelt díjat kell fizetnie – ez az éves előfizetésekre is vonatkozik. Az új előfizetők esetében már most is az emelt díjak érvényesek.

Az HBO Max közleményében az áremelést "a felvásárlások, a tartalomkészítés és a termékfejlesztés költségeivel" indokolta.

