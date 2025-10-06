Carry trade a sivatagban

Meddig tart a hozamvarázs Egyiptomban? A világ egyik legmagasabb kamatszintje mágnesként vonzza a külföldi tőkét, miközben a gazdaság még mindig az elmúlt évek válságainak árnyékában egyensúlyoz. A carry trade most hatalmas hozamokat ígér – de kérdés, hogy a rövid távú nyereség mögött rejlik-e tartós stabilitás. Fenntartható az a kamatprémium, amely most a globális befektetők figyelmét a Nílus partjára irányítja?

Az elmúlt években a globális pénzpiacokon újra előtérbe került a carry trade, vagyis az a befektetési stratégia, amikor a szereplők olcsó finanszírozásból magasabb hozamú eszközöket vásárolnak, és profitjukat a kamatkülönbözet adja.

Egyiptom különösen izgalmas tereppé vált e stratégia számára, hiszen a jegybank a gazdaság stabilizálása és a devizabeáramlás ösztönzése érdekében rendkívül magas kamatszintet tart fenn.

Ennek eredményeként az ország rövid lejáratú állampapírjai 2025-ben a világ legmagasabb hozamai közé kerültek és ismét a nemzetközi befektetők figyelmének középpontjába állították az országot.