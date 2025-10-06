Carry trade a sivatagban

Az elmúlt években a globális pénzpiacokon újra előtérbe került a carry trade, vagyis az a befektetési stratégia, amikor a szereplők olcsó finanszírozásból magasabb hozamú eszközöket vásárolnak, és profitjukat a kamatkülönbözet adja.
Egyiptom különösen izgalmas tereppé vált e stratégia számára, hiszen a jegybank a gazdaság stabilizálása és a devizabeáramlás ösztönzése érdekében rendkívül magas kamatszintet tart fenn.
Ennek eredményeként az ország rövid lejáratú állampapírjai 2025-ben a világ legmagasabb hozamai közé kerültek és ismét a nemzetközi befektetők figyelmének középpontjába állították az országot.
