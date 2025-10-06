  • Megjelenítés
Drámai döntés: az ENSZ menekültügyi szervezete kénytelen elbocsátani munkavállalóinak negyedét
Drámai döntés: az ENSZ menekültügyi szervezete kénytelen elbocsátani munkavállalóinak negyedét

MTI
Csaknem ötezer dolgozójától vált meg idén az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága (UNHCR) az adományozó államoktól érkező támogatások elapadása miatt.

Ez több mint negyede teljes állományunknak

- hangsúlyozta Filippo Grandi, az ENSZ menekültügyi főbiztosa, hozzátéve, hogy további elbocsájtásokra is számítani lehet. Az UNHCR egyik szóvivője szerint a létszámleépítés határozatlan és határozott idejű szerződéssel rendelkezőket egyaránt érint.

A UNHCR az év végéig összesen mintegy 3,9 milliárd dolláros költségvetéssel fog rendelkezni, ami 25 százalékos csökkenést jelent a tavalyi évhez képest. A UNHCR költségvetését súlyosan érintette, hogy az Egyesült Államok, amely eddig a főbiztosság forrásainak 40 százalékát adta, más fontos donorállamok mellett csökkentette a külföldi segélyezést.

A főbiztos rávilágított arra, hogy a megszorítások minden olyan országot, illetve ágazatot érinteni fognak, amelyekben a főbiztosság tevékenykedik. Hozzátette, hogy le kellett állítani olyan programokat, amelyek például a nők elleni erőszak visszaszorítását és a kínzást elszenvedettek pszichológiai gondozását szolgálták.

