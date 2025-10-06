  • Megjelenítés
Durván emeli árait a Nike
Üzlet

Durván emeli árait a Nike

Portfolio
A Nike jelentős áremeléseket hajtott végre az elmúlt egy évben Elliott Hill vezérigazgató irányítása alatt, aki azon dolgozik, hogy elhozza a fordulatot a visszaeséssel küzdő sportszergyártónál - írja a Cnbc.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.  

A DataWeave elemzése szerint 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között közel 3300 termék árát vizsgálva a

Nike cipőinek ára 17%-kal, a ruházati cikkek árai 14%-kal, míg a felszerelések és védőeszközök árai 18%-kal emelkedtek.

A havi bontású elemzés szerint 2024 októberében mérsékelt áremelkedés volt tapasztalható minden kategóriában, a csapat/liga ruházat árai emelkedtek a legnagyobb mértékben, bár később ezek növekedési üteme lelassult. A jelentős áremelkedés 2025 januárjában kezdődött, amikor a kiegészítők és felszerelések árai több mint 10%-kal, a lábbelik árai pedig 11%-kal nőttek. 2025 februárjától szeptemberig az árak gyorsan emelkedtek számos termékkategóriában.

Karthik Bettadapura, a DataWeave társalapítója és vezérigazgatója szerint "ez a folyamatos emelkedés azt mutatja, hogy a Nike az árazási erejére támaszkodik az alapkategóriákban, miközben olyan külső nyomások, mint a vámok, csökkentik a haszonkulcsot". Az árazási adatok szerint a Nike szelektíven emeli árait, védve legerősebb termékeit, miközben teszteli, hol tarthatók fenn a magasabb árak a kereslet elvesztése nélkül.

2024 második felében a Nike masszív visszaesést szenvedett el, ez volt a legnagyobb értékesítési visszaesése a világjárvány óta, majd ősszel vezérigazgatóváltás történt a fordulat reményében. Az áremelések a terv részét képezték, sok termék ára már májusban emelkedett, és meg is lett az eredménye, legutóbbi negyedéves jelentésében a Nike értékesítései kellemes meglepetést okoztak. A vállalat a legutóbbi eredményközlésében közölte, hogy várakozásai szerint a vámok 1,5 milliárd dollárjába kerülnek, és a bruttó marzsot 1,2 százalékponttal csökkentik a jelenlegi 2026-os pénzügyi évben. A Nike ellátási lánca diverzifikált, de a kereskedelmi háború globális kiterjedésével a vállalat jelentős vámot fizet teljes ellátási láncára.

A Nike sztorijával alábbi cikkünkben foglalkoztunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Kitörés előtt ez a részvény - Most érdemes nagyon figyelni!

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-1357752804(1)-árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-grafikon-hozam-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Szárnyal az amerikai tőzsdék új sztárja
Pénzcentrum
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility