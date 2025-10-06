Durván emeli árait a Nike

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
A DataWeave elemzése szerint 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között közel 3300 termék árát vizsgálva a
Nike cipőinek ára 17%-kal, a ruházati cikkek árai 14%-kal, míg a felszerelések és védőeszközök árai 18%-kal emelkedtek.
A havi bontású elemzés szerint 2024 októberében mérsékelt áremelkedés volt tapasztalható minden kategóriában, a csapat/liga ruházat árai emelkedtek a legnagyobb mértékben, bár később ezek növekedési üteme lelassult. A jelentős áremelkedés 2025 januárjában kezdődött, amikor a kiegészítők és felszerelések árai több mint 10%-kal, a lábbelik árai pedig 11%-kal nőttek. 2025 februárjától szeptemberig az árak gyorsan emelkedtek számos termékkategóriában.
Karthik Bettadapura, a DataWeave társalapítója és vezérigazgatója szerint "ez a folyamatos emelkedés azt mutatja, hogy a Nike az árazási erejére támaszkodik az alapkategóriákban, miközben olyan külső nyomások, mint a vámok, csökkentik a haszonkulcsot". Az árazási adatok szerint a Nike szelektíven emeli árait, védve legerősebb termékeit, miközben teszteli, hol tarthatók fenn a magasabb árak a kereslet elvesztése nélkül.
2024 második felében a Nike masszív visszaesést szenvedett el, ez volt a legnagyobb értékesítési visszaesése a világjárvány óta, majd ősszel vezérigazgatóváltás történt a fordulat reményében. Az áremelések a terv részét képezték, sok termék ára már májusban emelkedett, és meg is lett az eredménye, legutóbbi negyedéves jelentésében a Nike értékesítései kellemes meglepetést okoztak. A vállalat a legutóbbi eredményközlésében közölte, hogy várakozásai szerint a vámok 1,5 milliárd dollárjába kerülnek, és a bruttó marzsot 1,2 százalékponttal csökkentik a jelenlegi 2026-os pénzügyi évben. A Nike ellátási lánca diverzifikált, de a kereskedelmi háború globális kiterjedésével a vállalat jelentős vámot fizet teljes ellátási láncára.
A címlapkép illusztráció.
