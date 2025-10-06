Egyre erősebb az online verseny a kötelező biztosítás és a casco piacán

3 százalékkal csökkent idén az autókra vonatkozó kötelező biztosítási szerződések átlagdíja, ugyanakkor nemcsak a kgfb, hanem a casco iránt is jelentősen nőtt a kereslet – számolt be tapasztalatairól a Netrisk.

Az idén több mint félmillió kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást kötöttek az autósok az online alkuszcégnél, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az autókra vonatkozó kgfb-szerződések átlagdíja eközben 3 százalékkal mérséklődött, vagyis a személyautósok egyszerre tapasztalhattak kedvezőbb árakat és élénkülő versenyt a biztosítók között.

A casco iránti kereslet is látványosan bővült: közel 29 ezer új szerződés született, ami 19 százalékos emelkedést jelent éves összevetésben.

A legnagyobb online alkusznál januártól szeptember közepéig a személyautókra megkötött kgfb-szerződések átlagdíja 54 700 forint volt, szemben az egy évvel korábbi 56 400 forinttal, ez 3 százalékos csökkenést jelent. Az átlagdíj április óta folyamatosan mérséklődik, ami azt jelzi, hogy az autósok egyre inkább kihasználják a váltással elérhető megtakarítási lehetőségeket – mondta Besnyő Márton, a Netrisk Csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője (címlapképünkön).

A legnépszerűbb személyautó-márkák közül a Daciák kötelezője a legalacsonyabb, alig több mint 43 ezer forint éves szinten. A második helyen van a Suzuki kevesebb mint 47 ezres összeggel, majd a Toyota következik közel 53 ezer forintos éves átlagdíjjal. A negyedik és az ötödik helyen az Opel és a Ford áll kerekítve 55 ezer, illetve 58 ezer forinttal.

A személyautókra kötött casco átlagdíja 167 500 forint volt az alkuszcégnél, szemben az egy évvel korábbi több mint 168 ezer forinttal, ami 0,3 százalékos csökkenésnek felel meg. Ez a mérséklődés kifejezetten kedvező az autósoknak, és jól mutatja, hogy a biztosítók közötti erős verseny egyre inkább az ügyfelek javát szolgálja – hívta fel a figyelmet az alkuszcég.