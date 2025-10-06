Estek a hazai blue chipek

A francia tőzsde kivételével csendesen zajlott a kereskedés a főbb nyugat-európai részvénypiacokon, a magyar index mérsékelt csökkenéssel zárt.

Ma a BUX-index 0,5 százalékos mínuszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Rossz volt a hangulat a magyar részvénypiacon, mind a 4 hazai blue chip árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Rába árfolyama 4,2 százalékot esett, a MBH JZB árfolyama pedig 5,1 százalékkal esett. A legjobban ma a Duna House részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 7,6 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 6,0 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a 4iG, a Richter, a Magyar Telekom és a Mol részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

