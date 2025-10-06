Fontos döntés született a Covid-vakcinákról

A CDC hétfőn jóváhagyta az Immunizációs Gyakorlati Tanácsadó Bizottság (ACIP) szeptember 19-i ajánlását, amely szerint
a 6 hónapos vagy annál idősebb személyek orvossal, gyógyszerésszel vagy ápolóval történő konzultáció után kaphatnak Covid-oltást,
bár nem tették kötelezővé hozzá a receptet. Ez az ajánlás korlátozóbb a korábbi CDC-irányelvnél, amely mindenkinek javasolta az oltás felvételét.
Az ACIP dönt arról, mely vakcinák kerülnek biztosítási fedezet alá vagy lesznek ingyenesen elérhetők a szövetségi biztosítási programok keretében. A 12 tagú testületet Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter választotta ki.
A bizottság kétnapos tanácskozást tartott a kombinált kanyaró-mumpsz-rubeola-bárányhimlő vakcinákról, valamint a hepatitis B és Covid-oltásokról. Az ülést technikai nehézségek, hirtelen szavazatmódosítások és esetenként a tagok bizonytalansága jellemezte a döntéseik biztosítási fedezetével kapcsolatban. A testület módosításokat hajtott végre a régóta fennálló gyermekkori oltási rendben, de nem ment olyan messzire, mint amitől egyes orvosok és közegészségügyi vezetők tartottak. A bizottság ajánlásainak jóváhagyása után azok hivatalossá válnak és azonnal a Medicare és Medicaid betegekre vonatkozó politikává alakulnak.
A CDC hétfőn jóváhagyta azt az ajánlást is, hogy a kisgyermekek a bárányhimlő elleni oltást önálló vakcinaként kapják meg, nem pedig az MMRV kombinált oltás részeként. A legfiatalabb gyermekek körülbelül 15%-a kapja első dózisként a kombinált MMRV-oltást. Az ACIP szakértői az oltás és a lázas görcsrohamok közötti összefüggésre hivatkoztak az ajánlás módosításakor, bár a CDC szerint kevés gyermeknél fordulnak elő ilyen görcsök, és a legtöbben gyorsan felépülnek, maradandó hatások nélkül.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
