Gigaüzlet az OpenAI-nál: bevásárolhatja magát az AMD-be a ChatGPT fejlesztője

A hétfőn bejelentett együttműködés keretében az OpenAI több év alatt és több hardvergeneráción keresztül
összesen 6 gigawatt teljesítményű AMD Instinct grafikus feldolgozóegységet fog telepíteni.
Az első 1 gigawattos chiptelepítés 2026 második felében indul.
A megállapodás részeként az AMD 160 millió részvényre szóló opciót biztosított az OpenAI számára, amelyek fokozatosan válnak lehívhatóvá a telepítési volumen és az AMD részvényárfolyamának függvényében. Az első részlet az első teljes gigawatt telepítésekor válik elérhetővé, további részletek pedig a 6 gigawattos szint elérésekor és bizonyos technikai és kereskedelmi mérföldkövek teljesítésekor.
Ha az OpenAI a teljes opciót lehívja, a jelenlegi részvényszám alapján körülbelül 10%-os tulajdonrészt szerezhet az AMD-ben.
A ChatGPT készítője szerint a megállapodás értéke több milliárd dollár, de pontos összeget nem közöltek.
Az AMD vezető szerepe a nagy teljesítményű chipek területén lehetővé teszi számunkra, hogy felgyorsítsuk a fejlődést és gyorsabban juttassuk el a fejlett mesterséges intelligencia előnyeit mindenkihez
- nyilatkozta Altman a partnerséget bejelentő közleményben.
A megállapodás az AMD-t az OpenAI egyik fő stratégiai partnerévé teszi, és ez az egyik legnagyobb GPU-telepítési szerződés a mesterséges intelligencia iparágában. Az együttműködés enyhítheti az iparági ellátási láncokra nehezedő nyomást, és csökkentheti az OpenAI egyetlen beszállítótól (Nvidia) való függését.
Az OpenAI közel két héttel ezelőtt jelentett be egy 100 milliárd dolláros megállapodást az Nvidiával, amely biztosítja a chipóriás szerepét az OpenAI következő generációs modelljeinek működtetésében. Abban az esetben a chipgyártó szerzett tulajdonrészt az OpenAI-ban.
Az Nvidia-megállapodás az OpenAI szélesebb körű, 23 gigawattos infrastruktúra-tervének egy 10 gigawattos részét fedi le. Gigawattonként körülbelül 50 milliárd dolláros építési költséggel számolva – az AMD-megállapodással együtt –
az OpenAI az elmúlt két hétben mintegy 1 000 dollárnyi új infrastruktúra-fejlesztési kiadást vállalt.
Az OpenAI a Broadcommal is tárgyal egyedi chipek gyártásáról következő generációs modelljeihez.
Az AMD számára a partnerség kereskedelmi mérföldkő és a következő generációs Instinct termékcsalád validálása is egyben. Miután évekig az Nvidia mögött maradt az AI-chipek piacán, az AMD most egy nagyon fontos stratégiai ügyfelet szerzett.
Az üzletnek a befektetők is örülnek, a nyitás előtti kereskedésben
25 százalékot ralizott az AMD.
Az árfolyam 209 dollár közelében indíthatja a mai kereskedést. Az Nvidia árfolyama közben 1,7 százalékos mínuszban van.
