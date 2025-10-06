Gyanúsan sok légiirányító jelent beteget az Egyesült Államokban

Az amerikai közlekedési miniszter, Sean Duffy hétfőn bejelentette, hogy a kormányzati leállás kezdete óta enyhén megnövekedett a betegség miatt távolmaradó légiirányítók száma, ami egyes területeken akár 50%-os létszámcsökkenést is okozott.

Duffy nem részletezte, hogy pontosan mely repülőtereket érintette a személyzethiány, de jelezte, hogy ez késéseket okozhat a légi forgalomban. "Ha további betegszabadságok lesznek, csökkentjük a forgalmat olyan mértékben, ami még biztonságos az amerikai emberek számára" - mondta a miniszter.

A légiirányítók és a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) dolgozói a leállás ideje alatt is kötelesek munkába járni, de nem kapnak fizetést.

Duffy szerint az irányítók október 14-én fogják először nem megkapni a fizetésüket.

A közlekedési miniszter és a Nemzeti Légiirányítók Szövetségének elnöke a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren tartott sajtótájékoztatón beszélt a leállás hatásairól. A több mint 13 ezer amerikai légiirányítót képviselő szakszervezet arra kérte a dolgozókat, hogy maradjanak munkában a részleges kormányzati leállás ideje alatt is.

Donald Trump elnök a közlekedést tette a demokratákkal folytatott kormányzati leállási vita egyik központi kérdésévé, amikor megvonta a több mint 28 milliárd dolláros támogatást a klímaprogramoktól, metróktól és tömegközlekedési projektektől a demokrata vezetésű államokban, mint New York és Illinois.

2019-ben egy 35 napos leállás során a légiirányítók és a biztonsági tisztviselők hiányzásainak száma megnőtt, ahogy a dolgozók nem kapták meg fizetésüket, ami egyes repülőtereken meghosszabbította a biztonsági ellenőrzések várakozási idejét. A hatóságok kénytelenek voltak lassítani a légi forgalmat New Yorkban, ami nyomást gyakorolt a törvényhozókra a patthelyzet gyors megszüntetése érdekében.

