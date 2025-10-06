  • Megjelenítés
Gyanúsan sok légiirányító jelent beteget az Egyesült Államokban
Üzlet

Gyanúsan sok légiirányító jelent beteget az Egyesült Államokban

Portfolio
Az amerikai közlekedési miniszter, Sean Duffy hétfőn bejelentette, hogy a kormányzati leállás kezdete óta enyhén megnövekedett a betegség miatt távolmaradó légiirányítók száma, ami egyes területeken akár 50%-os létszámcsökkenést is okozott.

Duffy nem részletezte, hogy pontosan mely repülőtereket érintette a személyzethiány, de jelezte, hogy ez késéseket okozhat a légi forgalomban. "Ha további betegszabadságok lesznek, csökkentjük a forgalmat olyan mértékben, ami még biztonságos az amerikai emberek számára" - mondta a miniszter.

A légiirányítók és a Közlekedésbiztonsági Hivatal (TSA) dolgozói a leállás ideje alatt is kötelesek munkába járni, de nem kapnak fizetést.

Duffy szerint az irányítók október 14-én fogják először nem megkapni a fizetésüket.

A közlekedési miniszter és a Nemzeti Légiirányítók Szövetségének elnöke a Newark Liberty nemzetközi repülőtéren tartott sajtótájékoztatón beszélt a leállás hatásairól. A több mint 13 ezer amerikai légiirányítót képviselő szakszervezet arra kérte a dolgozókat, hogy maradjanak munkában a részleges kormányzati leállás ideje alatt is.

Donald Trump elnök a közlekedést tette a demokratákkal folytatott kormányzati leállási vita egyik központi kérdésévé, amikor megvonta a több mint 28 milliárd dolláros támogatást a klímaprogramoktól, metróktól és tömegközlekedési projektektől a demokrata vezetésű államokban, mint New York és Illinois.

2019-ben egy 35 napos leállás során a légiirányítók és a biztonsági tisztviselők hiányzásainak száma megnőtt, ahogy a dolgozók nem kapták meg fizetésüket, ami egyes repülőtereken meghosszabbította a biztonsági ellenőrzések várakozási idejét. A hatóságok kénytelenek voltak lassítani a légi forgalmat New Yorkban, ami nyomást gyakorolt a törvényhozókra a patthelyzet gyors megszüntetése érdekében.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
openai
Üzlet
Új funkciókkal bővül a ChatGPT: már Spotify-listát is készít
Pénzcentrum
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility