Kibertámadás után újraindította a termelést a világ egyik legnagyobb sörgyártója

Az Asahi Group újraindította a termelést hat japán sörgyárában, miután a múlt héten kibertámadás miatt kénytelen volt felfüggeszteni működését.

A vállalat szóvivője hétfőn jelentette be, hogy a sörgyárak ismét működnek, miután egy héttel ezelőtt rendszerkimaradást okozó kibertámadás miatt az Asahi kénytelen volt felfüggeszteni több tevékenységét, beleértve a megrendelések feldolgozását, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat Japánban.

A Super Dry sörről és Nikka whiskyről ismert Asahi egyelőre nem tudott becslést adni arra vonatkozóan, hogy mikor áll helyre teljesen a rendszerük. A vállalat jelenleg is ellenőrzi többi gyárának állapotát.

A működési zavar következtében a japán éttermek, bárok és üzletek készletei megfogyatkoztak az Asahi sörökből és egyéb italokból.

Ez az incidens a legújabb a globális vállalatokat célzó kiber- és zsarolóvírus-támadások sorában, amelyek olyan cégeket is érintettek már, mint a Jaguar Land Rover.

