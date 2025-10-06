Kongatja a vészharangot a Morgan Stanley: itt a vége a tőzsdén az AI-őrületnek?

Az AI részvények az utóbbi időben a befektetők kedvencei voltak, azonban egyre több jel mutat arra, hogy a generatív mesterséges intelligencia körüli lelkesedés mérséklődik, különösen a Wall Streeten.
Az S&P 500 RavenPack AI Sentiment Index idén mindössze 6%-kal emelkedett, jelentősen elmaradva az S&P 500 Index 14,2%-os növekedésétől 2025-ben. Ez a teljesítmény szokatlannak tűnik az AI szektor korábbi eredményeihez képest.
A Morgan Stanley szerint a ChatGPT 2022. novemberi megjelenése óta az AI adatközpont ökoszisztéma részvényei adták az S&P 500 hozamának körülbelül 75%-át, a nyereségnövekedés 80%-át és a tőkekiadások növekedésének 90%-át. Nem véletlen, hogy ugyanezen időszak alatt az S&P 500 index 90%-kal emelkedett.
A befektetési óriás szerint azonban ez a narratíva most lassulni kezd.
A Morgan Stanley több tényezőt is azonosított, amelyek hozzájárulnak az AI kiadások lassulásához:
az AI hyperscalerek szabad cash-flow növekedése negatívba fordult, az árazási verseny a monopol-beszállítói üzletágakban felgyorsulni látszik, és a legutóbbi üzletkötések "spekulációra és régi típusú beszállítói finanszírozási stratégiákra emlékeztetnek".
A szakértők szerint az AI kiadások nem szűnnek meg, csak átalakulnak. "Az AI kiadások nem esnek vissza, csak sebességet váltanak" - mondja Ma Digital Assets FG Nexus vezérigazgatója. "A tavalyi év egy sprint volt, a technológiai óriások versenyt futottak a chipek vásárlásáért és adatközpontok építéséért.
Most inkább egy maratoni futásról van szó: a vállalatok hatékonyságot és egyértelmű megtérülést akarnak látni a már kiépített rendszereikből.
A Morgan Stanley azt tanácsolja a befektetőknek, hogy fontolják meg a kisvállalati, nyereséget nem termelő technológiai és alacsony minőségű mém részvények eladását, miközben legyenek rendkívül szelektívek a fogyasztói nevek között. A bank javasolja továbbá a reáleszközök - arany, ingatlanbefektetési alapok, energetikai infrastruktúra, valamint ipari és mezőgazdasági nyersanyagok - hozzáadását a portfóliókhoz.
