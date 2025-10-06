Lemondott a francia miniszterelnök, máris reagálnak a piacok

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Profit warningot adott ki az Aston Martin
Az Aston Martin részvényei 10 százalékot zuhantak ma reggel, miután a brit luxusautó-gyártó újabb profitfigyelmeztetést adott ki, amelyben a nehéz iparági kilátásokra és a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságokra hivatkozott - írta meg a CNBC.
Az arany is reagál
A francia miniszterelnök lemondása kisebb pánikot okoz a tőkepiacokon, a részvénypiaci hangulat romlása mellett a klasszikus menekülőeszköznek számító arany erősen teljesít: a korábbi 1,3 százalékos emelkedésből 1,6 százalékra nőtt a plusz mértéke.
Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is
Egyetlen éjszakát vészelt csak át Európa vezető hatalmában az új kormány. Sébastien Lecornu mindössze egy nappal kormánya bemutatása után lemondott, újabb fejezetet nyitva Franciaország hosszan elhúzódó politikai válságában. Emmanuel Macron így ismét miniszterelnök nélkül maradt, miközben a parlamenti többség kérdése továbbra is megoldatlan. A Lecornu-kormány bukását a belső ellentétek, a jobboldali Köztársaságiak lázadása és az ellenzéki pártok által kilátásba helyezett bizalmatlansági indítványok együttesen okozták. A politikai bénultság immár a piacokat is elérte: a francia részvények és bankpapírok árfolyama esett, a kötvényhozamok emelkedtek, az euró pedig gyengült, jelezve, hogy a befektetők bizalma gyorsan fogy a francia kormányzóképességben.
Esnek a nagy francia bankok árfolyamai
A vezető francia részvényindex, a CAC jelenleg másfél százalékos mínuszban van, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök benyújtotta lemondását.
A legfontosabb részvények közül elsősorban a bankpapírok esnek:
a SocGen már 5,2 százalékot esett, a BNP eközben 4,1 százalékos, a Credit Agricole pedig 3,7 százalékos mínuszban van.
Lemondott a francia elnök, esik a tőzsde
Alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu francia miniszterelnök benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, aki azt el is fogadta. A piaci reakciók máris érkeznek. Gyengülni kezdett az euró, emelkednek a francia kötvényhozamok,
emellett pedig a tőzsde is esik: a francia CAC 40 index már 1,7 százalékot veszített értékéből.
Emelkedik a 4iG árfolyama
Erősen indította a napot a 4iG részvénye, már 1,8 százalékos pluszban van az árfolyam, ráadásul kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényt, jelenleg a magyar tőzsde legforgalmasabb papírjáról beszélünk.
Az emelkedés nem véletlen: a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
A hazai blue chipek közül a Richter teljesít a legjobban.
Kisebb mínuszban Európa
Eséssel indul a nap a tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb, a CAC pedig már 0,6 százalékos mínuszban van.
Kiderült, melyik jegybank zsákolta a legtöbb aranyat
A globális központi bankok augusztusban újraindították az aranyvásárlást, és az Arany Világtanács (WGC) előzetes becslései szerint 15,1 tonnával növelték aranytartalékaikat - áll a szervezet honlapján. Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél.
Új korszak a magyar védelmi iparban: a 4iG és az állam létrehozza Magyarország első hadiipari szuperholdingját
A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit - olvasható a vonatkozó közleményben. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac
Az olajárak közel 1,5%-kal emelkedtek hétfőn, miután az OPEC+ a vártnál szerényebb termelésnövelést jelentett be, bár az elemzők szerint a gyenge keresleti kilátások korlátozzák a további áremelkedést - írja a Reuters.
Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde
A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225 index több mint 4%-kal emelkedett hétfőn, miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így Japán első női miniszterelnöke lehet - jelentette a Cnbc.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,92 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékot esett, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,1százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,31 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adat is érkezik. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 758,28
|0,5%
|1,1%
|3,3%
|9,9%
|11,3%
|68,9%
|S&P 500
|6 715,79
|0,0%
|1,1%
|4,1%
|14,2%
|17,8%
|100,6%
|Nasdaq
|24 785,52
|-0,4%
|1,1%
|5,9%
|18,0%
|25,2%
|120,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 769,5
|1,9%
|0,9%
|9,1%
|14,7%
|18,7%
|98,7%
|Hang Seng
|27 140,92
|-0,5%
|3,9%
|7,1%
|35,3%
|22,7%
|15,7%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|2,0%
|4,1%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 378,8
|-0,2%
|2,7%
|3,3%
|22,5%
|28,2%
|92,1%
|CAC
|8 081,54
|0,3%
|2,7%
|4,7%
|9,5%
|8,1%
|67,5%
|FTSE
|9 491,25
|0,7%
|2,2%
|3,4%
|16,1%
|14,6%
|60,8%
|FTSE MIB
|43 258,11
|0,4%
|1,4%
|3,5%
|26,5%
|30,4%
|126,9%
|IBEX
|15 585,1
|0,6%
|1,5%
|5,4%
|34,4%
|34,1%
|130,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 462,9
|0,8%
|1,3%
|-2,6%
|26,6%
|38,3%
|200,3%
|ATX
|4 756,79
|1,0%
|2,2%
|3,5%
|29,9%
|32,7%
|126,4%
|PX
|2 368,78
|0,4%
|1,6%
|4,8%
|34,6%
|48,9%
|176,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 080
|1,0%
|0,0%
|-3,4%
|34,1%
|58,5%
|195,5%
|Mol
|2 770
|-0,1%
|1,1%
|-4,1%
|1,5%
|5,9%
|66,3%
|Richter
|10 170
|1,2%
|4,1%
|-1,5%
|-2,2%
|-5,6%
|55,0%
|Magyar Telekom
|1 852
|1,8%
|2,1%
|-2,1%
|45,4%
|78,8%
|410,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,65
|0,6%
|-7,3%
|-4,2%
|-14,9%
|-17,1%
|67,1%
|Brent
|64,54
|0,6%
|-8,0%
|-4,6%
|-13,6%
|-15,9%
|64,0%
|Arany
|3 880,27
|1,2%
|2,8%
|8,9%
|47,8%
|46,3%
|103,4%
|Devizák
|EURHUF
|388,5
|-0,2%
|-0,6%
|-1,3%
|-5,6%
|-3,2%
|8,5%
|USDHUF
|330,9059
|-0,5%
|-1,0%
|-2,0%
|-16,7%
|-9,1%
|8,2%
|GBPHUF
|445,6899
|-0,2%
|-0,4%
|-1,8%
|-10,4%
|-6,7%
|12,6%
|EURUSD
|1,1741
|0,2%
|0,4%
|0,7%
|13,4%
|6,6%
|0,2%
|USDJPY
|147,3300
|0,0%
|-1,5%
|-0,6%
|-6,3%
|0,4%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3473
|0,4%
|0,5%
|0,3%
|7,6%
|2,8%
|4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|122 308
|1,4%
|11,5%
|9,4%
|29,6%
|101,3%
|1 056,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,8%
|-1,4%
|-2,4%
|-10,3%
|6,7%
|491,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|0,0%
|-1,6%
|-1,4%
|12,5%
|24,5%
|-596,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,1%
|-0,6%
|-4,7%
|3,9%
|7,2%
|190,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: da-kuk
Aranyba fektetők, figyelem: kilőtt az árfolyam!
Az arany ismét a befektetők menedéke lett: az árfolyam hétfőn történelmi csúcsra, 3900 dollár fölé emelkedett unciánként, miután az elhúzódó amerikai kormányzati leállás és a közelgő kamatcsökkentések iránti várakozások új lendületet adtak a nemesfémnek.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Orbán Viktor: ha rajtam múlik, soha nem lesz magyar euró
Az európai integráció szétesésével indokolta véleményét a miniszterelnök.
Nagyszabású mentőakció zajlik a Mount Everesten, több száz embert hoznak le a hegyről
Viharosra fordult az idő.
Váratlan szövetség körvonalazódik az új hidegháborúban: Európa inkább Kínát választaná Amerika helyett
Oroszország oldalán köthet ki Donald Trump.
Új jogot vezet be a kormány a lakáspiacon
Biztonságosabb lesz új lakást vásárolni.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
0,3 százalékos a plusz.
Három kamion ütközött, nagy dugó van az M0-son
M1-es autópálya felé vezető oldalon.
Két nap múlva találkozik a szakma krémje: jön az év legfontosabb energetikai konferenciája!
Itt dől el, merre tart a magyar energiaszektor.
Megjött a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Őseink nem akarják, hogy bankszámlát váltsunk
Annak ellenére, hogy ma már sok ingyenes bankszámla csomag létezik, az emberek többsége úgy tartja, hogy túl drága a számlája. Felmerül a kérdés, hogy ha elégedetlenek vagyunk és van jobb o
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
EU Bíróság ítélete a közösségi értékesítésről
A közelmúltban egy érdekes ítélet született az Európai Unió Bíróságán (EUB), amely iránymutatást adhat a közösségi értékesítések és az exportértékesítések áfamentességének meg
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
A kutatói indikátor kritikus pontjai és a biztos megoldás
A GINOP PLUSZ-2.1.1-21 közleménye pontosítja az RCO06 indikátort, és elérhetővé teszi az FTE-nyilatkozat kötelező Excel-sablonját. A benyújtás feltétele a szabályszerűen kitöltött sablon.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Megmentették a magyar költségvetést, de mire lesz ez elég?
Egyszeri tételek javították a számokat.
Előttünk hever az aranyat érő termék, de kevesen hajolnak le érte
A terület eddig jobbára kiaknázatlan maradt, aminek egyik oka az összefogás hiánya.
Magyar piactól a világmárkákig: így hangolják újra a BDPST Konceptet
Márton Szabolcs márkafejlesztési és stratégiai igazgatót kérdeztük.