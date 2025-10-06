  • Megjelenítés
Lemondott a francia miniszterelnök, máris reagálnak a piacok
Lemondott a francia miniszterelnök, máris reagálnak a piacok

Portfolio
Ázsiában felemás volt a kép a tőzsdéken, a japán börze azonban új csúcsra száguldott, miután kiderült, hogy történelme során először női miniszterelnöke lehet az országnak, aki várhatóan arra kéri majd a Bank of Japant, hogy tartsa fenn az alkalmazkodó monetáris politikáját. Európában iránykeresést láthatunk egyelőre, a legnagyobb izgalmak a francia tőzsdén vannak: alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu miniszterelnök ugyanis benyújtotta lemondását, erre reagálva beesett a tőzsde. A hazai piacon remekül teljesít a 4iG, miután a vállalat bejelentette, hogy az állammal együtt létrehozza Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában.
Profit warningot adott ki az Aston Martin

Az Aston Martin részvényei 10 százalékot zuhantak ma reggel, miután a brit luxusautó-gyártó újabb profitfigyelmeztetést adott ki, amelyben a nehéz iparági kilátásokra és a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságokra hivatkozott - írta meg a CNBC.

Profit warningot adott ki az Aston Martin
Az arany is reagál

A francia miniszterelnök lemondása kisebb pánikot okoz a tőkepiacokon, a részvénypiaci hangulat romlása mellett a klasszikus menekülőeszköznek számító arany erősen teljesít: a korábbi 1,3 százalékos emelkedésből 1,6 százalékra nőtt a plusz mértéke.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is

Egyetlen éjszakát vészelt csak át Európa vezető hatalmában az új kormány. Sébastien Lecornu mindössze egy nappal kormánya bemutatása után lemondott, újabb fejezetet nyitva Franciaország hosszan elhúzódó politikai válságában. Emmanuel Macron így ismét miniszterelnök nélkül maradt, miközben a parlamenti többség kérdése továbbra is megoldatlan. A Lecornu-kormány bukását a belső ellentétek, a jobboldali Köztársaságiak lázadása és az ellenzéki pártok által kilátásba helyezett bizalmatlansági indítványok együttesen okozták. A politikai bénultság immár a piacokat is elérte: a francia részvények és bankpapírok árfolyama esett, a kötvényhozamok emelkedtek, az euró pedig gyengült, jelezve, hogy a befektetők bizalma gyorsan fogy a francia kormányzóképességben.

Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is
Esnek a nagy francia bankok árfolyamai

A vezető francia részvényindex, a CAC jelenleg másfél százalékos mínuszban van, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök benyújtotta lemondását.

A legfontosabb részvények közül elsősorban a bankpapírok esnek:

a SocGen már 5,2 százalékot esett, a BNP eközben 4,1 százalékos, a Credit Agricole pedig 3,7 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Lemondott a francia elnök, esik a tőzsde

Alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu francia miniszterelnök benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, aki azt el is fogadta. A piaci reakciók máris érkeznek. Gyengülni kezdett az euró, emelkednek a francia kötvényhozamok,

emellett pedig a tőzsde is esik: a francia CAC 40 index már 1,7 százalékot veszített értékéből.

CAC40_2025-10-06_09-50-21
Emelkedik a 4iG árfolyama

Erősen indította a napot a 4iG részvénye, már 1,8 százalékos pluszban van az árfolyam, ráadásul kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényt, jelenleg a magyar tőzsde legforgalmasabb papírjáról beszélünk.

Az emelkedés nem véletlen: a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde

A hazai blue chipek közül a Richter teljesít a legjobban.

Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
Kisebb mínuszban Európa

Eséssel indul a nap a tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb, a CAC pedig már 0,6 százalékos mínuszban van.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kiderült, melyik jegybank zsákolta a legtöbb aranyat

A globális központi bankok augusztusban újraindították az aranyvásárlást, és az Arany Világtanács (WGC) előzetes becslései szerint 15,1 tonnával növelték aranytartalékaikat - áll a szervezet honlapján. Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél.

Kiderült, melyik jegybank zsákolta a legtöbb aranyat
Új korszak a magyar védelmi iparban: a 4iG és az állam létrehozza Magyarország első hadiipari szuperholdingját

A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit - olvasható a vonatkozó közleményben.

Új korszak a magyar védelmi iparban: a 4iG és az állam létrehozza Magyarország első hadiipari szuperholdingját
Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac

Az olajárak közel 1,5%-kal emelkedtek hétfőn, miután az OPEC+ a vártnál szerényebb termelésnövelést jelentett be, bár az elemzők szerint a gyenge keresleti kilátások korlátozzák a további áremelkedést - írja a Reuters.

Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac
Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde

A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225 index több mint 4%-kal emelkedett hétfőn, miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így Japán első női miniszterelnöke lehet - jelentette a Cnbc.

Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde
Iránykereséssel indulhat a nap

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,92 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékot esett, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban van.
  • Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,1százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,31 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adat is érkezik. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,2 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 758,28 0,5% 1,1% 3,3% 9,9% 11,3% 68,9%
S&P 500 6 715,79 0,0% 1,1% 4,1% 14,2% 17,8% 100,6%
Nasdaq 24 785,52 -0,4% 1,1% 5,9% 18,0% 25,2% 120,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 45 769,5 1,9% 0,9% 9,1% 14,7% 18,7% 98,7%
Hang Seng 27 140,92 -0,5% 3,9% 7,1% 35,3% 22,7% 15,7%
CSI 300 4 640,7 0,0% 2,0% 4,1% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 378,8 -0,2% 2,7% 3,3% 22,5% 28,2% 92,1%
CAC 8 081,54 0,3% 2,7% 4,7% 9,5% 8,1% 67,5%
FTSE 9 491,25 0,7% 2,2% 3,4% 16,1% 14,6% 60,8%
FTSE MIB 43 258,11 0,4% 1,4% 3,5% 26,5% 30,4% 126,9%
IBEX 15 585,1 0,6% 1,5% 5,4% 34,4% 34,1% 130,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 100 462,9 0,8% 1,3% -2,6% 26,6% 38,3% 200,3%
ATX 4 756,79 1,0% 2,2% 3,5% 29,9% 32,7% 126,4%
PX 2 368,78 0,4% 1,6% 4,8% 34,6% 48,9% 176,2%
Magyar blue chipek              
OTP 29 080 1,0% 0,0% -3,4% 34,1% 58,5% 195,5%
Mol 2 770 -0,1% 1,1% -4,1% 1,5% 5,9% 66,3%
Richter 10 170 1,2% 4,1% -1,5% -2,2% -5,6% 55,0%
Magyar Telekom 1 852 1,8% 2,1% -2,1% 45,4% 78,8% 410,9%
Nyersanyagok              
WTI 61,65 0,6% -7,3% -4,2% -14,9% -17,1% 67,1%
Brent 64,54 0,6% -8,0% -4,6% -13,6% -15,9% 64,0%
Arany 3 880,27 1,2% 2,8% 8,9% 47,8% 46,3% 103,4%
Devizák              
EURHUF 388,5 -0,2% -0,6% -1,3% -5,6% -3,2% 8,5%
USDHUF 330,9059 -0,5% -1,0% -2,0% -16,7% -9,1% 8,2%
GBPHUF 445,6899 -0,2% -0,4% -1,8% -10,4% -6,7% 12,6%
EURUSD 1,1741 0,2% 0,4% 0,7% 13,4% 6,6% 0,2%
USDJPY 147,3300 0,0% -1,5% -0,6% -6,3% 0,4% 39,8%
GBPUSD 1,3473 0,4% 0,5% 0,3% 7,6% 2,8% 4,2%
Kriptovaluták              
Bitcoin 122 308 1,4% 11,5% 9,4% 29,6% 101,3% 1 056,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,1 0,8% -1,4% -2,4% -10,3% 6,7% 491,7%
10 éves német állampapírhozam 2,66 0,0% -1,6% -1,4% 12,5% 24,5% -596,3%
10 éves magyar állampapírhozam 6,88 0,1% -0,6% -4,7% 3,9% 7,2% 190,3%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
Aranyba fektetők, figyelem: kilőtt az árfolyam!

Az arany ismét a befektetők menedéke lett: az árfolyam hétfőn történelmi csúcsra, 3900 dollár fölé emelkedett unciánként, miután az elhúzódó amerikai kormányzati leállás és a közelgő kamatcsökkentések iránti várakozások új lendületet adtak a nemesfémnek.      

Aranyba fektetők, figyelem: kilőtt az árfolyam!

