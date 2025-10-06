Magasabb fokozatba kapcsolt a BYD, letarolja az egyik legnagyobb európai autópiacot

A BYD közlése szerint szeptemberben 11 271 autót értékesítettek a brit piacon,

ami 880%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Az idei éves eladások már meghaladják a 35 000 darabot, ezzel az Egyesült Királyság a cég legnagyobb piacává vált Kínán kívül.

Az Egyesült Királyságban az új autó regisztrációk száma szeptemberben 13,7%-kal, 312 887-re emelkedett a Motorgyártók és Kereskedők Társaságának (SMMT) előzetes adatai szerint. Ehhez viszonyítva a BYD 3,6%-os piaci részesedést ért el szeptemberben.

Az Egyesült Királyságban általánosságban is fellendültek az elektromosautó-eladások, miután júliusban újra bevezették az elektromos autók vásárlását támogató állami támogatást, bár ez a kínai gyártók termékeire nem vonatkozik. Az SMMT szerint az elektromos járművek eladásai 29,1%-kal, 72 779 darabra nőttek az előző évhez képest.

A mobiltelefon-gyártóként indult vállalat elsősorban megfizethető áraival hódít az elektromos autók piacán. A BYD Dolphin modellje mindössze 26 000 fontba kerül, szemben a Tesla Model 3 mintegy 40 000 fontos árával. A brit vásárlók körében különösen népszerű a hibrid SEAL U DM-i és az elektromos SEALION 7 modell. A vállalat szeptemberben akkumulátorgyárat is nyitott az országban, ahol elektromos buszok szervizelését végzik.

A BYD Európában is jelentős sikereket ért el, ahol augusztusig több mint 200%-kal nőttek az eladásai éves összehasonlításban, megelőzve a Teslát, amely ugyanebben az időszakban 36%-os visszaesést szenvedett el az európai autóipari lobbiszervezet, az ACEA adatai szerint.

