Megszólalt a Airbus és a Boeing, hogy mikor jöhet az új generációs repülőgép
Megszólalt a Airbus és a Boeing, hogy mikor jöhet az új generációs repülőgép

Portfolio
A Boeing és az Airbus vezetői hűtötték a várakozásokat a népszerű keskenytörzsű repülőgépek utódmodelljeiről, jelezve, hogy még messze van az új típusok bevezetése.
A Boeing marketingigazgatója, Darren Hulst a Nemzetközi Közlekedési Repülőgép Kereskedelmi Társaság (ISTAT) prágai rendezvényén kijelentette, hogy a 737-es utódjának bevezetése "még messze van". Az Airbus vezető tisztviselője ugyanitt hozzátette, hogy "időbe fog telni" elérni azokat a hatékonysági előnyöket, amelyek vonzóvá tennék az új modelleket a piac számára.

A The Wall Street Journal múlt hétfőn arról számolt be, hogy a Boeing már dolgozik a 737-es utódján. Azonban Hulst hangsúlyozta:

Folyamatosan vizsgáljuk az új technológiákat, de nem állunk közel egy új repülőgép bevezetéséhez.

A világ két meghatározó repülőgépgyártója rekordkereslettel szembesül a keskenytörzsű modellek, mint a 737-es és európai versenytársa, az A320 család iránt. Mindkét típust évtizedekkel ezelőtt fejlesztették ki, de az elmúlt évtized közepén új hajtóművekkel frissítették őket.

A Boeing mintegy 50 milliárd dolláros adóssággal küzd a 737 MAX biztonsági válsága után, és jelenleg négy projekt vár minősítésre: a MAX két változata és a nagyobb 777-9 utasszállító, valamint annak teherszállító változata, a 777X. A Bloomberg szerint a 777X minősítése 2027-ig tolódhat ki, ami összesen hétéves csúszást jelent.

Az Airbus, amely jelenleg több gépet ad el, mint a Boeing – különösen az A320 család nagyobb változataiból – érdeklődést mutatott a radikálisan új hajtóműtechnológia iránt. François Collet, az Airbus kereskedelmi és eszközkezelési vezetője az ISTAT konferencián elmondta, hogy bármely új repülőgépnek 25-30%-os hatékonyságnövekedést kellene elérnie, ami "egy kis időbe fog telni".

