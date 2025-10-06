Nem áldozott még le a moziknak: rég nem látott bevétel a pénztáraknál

A nyári kasszasikerek után ősszel lelassult a moziforgalom, de a téli filmkínálat várhatóan újra fellendíti a jegyeladásokat. Paul Dergarabedian, a Comscore piaci trendelemzője szerint az idei bevételek jelenleg 4%-kal haladják meg a tavalyiakat, és ha ez a tendencia folytatódik,

ez lehet a legnagyobb pandémia utáni év a filmszakma számára.

A Comscore adatai alapján az amerikai mozipénztárak eddig 6,5 milliárd dollárt termeltek idén, szemben a tavalyi azonos időszak 6,3 milliárd dolláros bevételével. A cél a 2023-as 9,05 milliárd dolláros rekord megdöntése.

A Roth Capital Partners szakértője 2,5 milliárd dolláros negyedik negyedéves bevételt jósol, ami 7%-os növekedést jelentene az előző évhez képest. Ezzel az éves bevétel közel 9,1 milliárd dollárra emelkedne, ami 5%-kal magasabb a 2024-esnél. A Macquarie még optimistább: 2,7 milliárd dolláros negyedéves és 9,2 milliárd dolláros éves bevételt prognosztizál. Az elemzőcég szerint 2026-ban további növekedés várható.

