Olyan szárazság sújtja Magyarországot, amilyenre 13 éve nem volt példa

A 2025-ös év első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 mm alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több, mint 120 mm-rel marad el az 1991–2020-as normáltól.

Az Alföld középső részén nagy területen 250 mm alatt van a 2025-ben szeptember végéig lehullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben vannak 400 mm-t meghaladó értékek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images