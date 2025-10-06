  • Megjelenítés
Olyan szárazság sújtja Magyarországot, amilyenre 13 éve nem volt példa
Olyan szárazság sújtja Magyarországot, amilyenre 13 éve nem volt példa

Portfolio
Az idei év eddigi csapadékösszege bőven az átlag alatti – írja Facebook-posztjában a Hungaromet.

A 2025-ös év első kilenc hónapjának a csapadéka országos átlagban kevéssel 350 mm alatti, amihez hasonló legutóbb 2012-ben fordult elő. Az országos átlag több, mint 120 mm-rel marad el az 1991–2020-as normáltól.

Az Alföld középső részén nagy területen 250 mm alatt van a 2025-ben szeptember végéig lehullott csapadék mennyisége, de a csapadékosabb nyugati tájakon és hegyvidékeken is csak kisebb körzetekben vannak 400 mm-t meghaladó értékek.

