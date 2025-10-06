  • Megjelenítés
Trump gázai tervéről egyeztetett Putyin és Netanjahu
Üzlet

Trump gázai tervéről egyeztetett Putyin és Netanjahu

MTI
A közel-keleti helyzetről, egyebek között a gázai konfliktusról tárgyalt telefonon Vlagyimir Putyin orosz elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök – közölte a Kreml hétfőn a honlapján.

A Moszkvában kiadott tájékoztatás értelmében a felek megvitatták a közel-keleti régióban zajló eseményeket, "egyebek között az amerikai elnök, Donald Trump által javasolt gázai rendezési terv kontextusában".

Putyin megerősítette Netanjahunak, hogy Oroszország álláspontja, amely a palesztin kérdés nemzetközi jogi alapon történő átfogó rendezését támogatja, változatlan.

A Kreml szerint a két vezető kinyilvánította, hogy érdekelt az iráni nukleáris programmal kapcsolatos helyzet rendezésében és a szíriai helyzet stabilizálása érdekében folytatott tárgyalásokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

