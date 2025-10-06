  • Megjelenítés
Új autót villant a héten a Tesla? - Titokzatos videókat mutatott Elon Musk cége
Új autót villant a héten a Tesla? - Titokzatos videókat mutatott Elon Musk cége

A Tesla rejtélyes videókat tett közzé az X-en, ami rögtön találgatásokat indított el egy új jármű bemutatásáról - közölte a CNBC.
Az első, vasárnap közzétett videó egy forgó alkatrészt mutat, amit sokan egy jármű belső komponenseként azonosítottak. A felvétel végén a "10/7" számok láthatók, ami a keddi dátumra utal.

Egy második videón pedig csak egy autó fényszórói látszanak.

A titokzatos előzetesek két fő elméletet indítottak el a szakértők és rajongók körében. Az egyik szerint a régóta ígért új generációs Roadsterről lehet szó, amelyet Elon Musk vezérigazgató már 2017 novemberében bemutatott koncepció formájában. Musk nemrég azt állította az X-en, hogy "az új Roadster több mint egy autó, valami különleges".

A másik elmélet szerint Tesla végre bemutathatja a régóta várt,

megfizethető tömegpiaci modelljét.

A vállalat korábban jelezte, hogy idén piacra dobnak egy olcsóbb autót, bár Musk megerősítette, hogy ez lényegében egy leegyszerűsített Model Y lesz.

A befektetők szerint egy tömegpiaci modell kulcsfontosságú lenne a Tesla értékesítésének fellendítéséhez. Bár a vállalat az év harmadik negyedévében növekedést jelentett az autóeladásokban, ezt a szövetségi adókedvezmény lejáratával magyarázták. Az előző negyedévben csökkenő kiszállítási számokat közöltek.

A Tesla folyamatos visszaesést tapasztal az európai eladásaiban, miközben Kínában is erős versennyel néz szembe. A kínai versenytársak megfizethetőbb modelljei nyomást helyeznek a Teslára, hogy a 25-30 ezer dolláros árkategóriában kínáljon új modellt.

