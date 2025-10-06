Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

A folytatódó amerikai kormányzati leállás miatt a befektetők eközben ismét az arany felé fordultak, valósággal kilőtt a menekülőeszköz árfolyama. A friss gazdasági adatok hiányában a kereskedők ezen a héten különösen figyelik majd a Fed tisztviselőinek nyilatkozatait a tengerentúlon, hátha azokból következtetni lehet a jegybank további monetáris politikájára. Az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben - a hírt követően az AMD árfolyama több mint 30 százalékot ugrott a piacnyitást követően. Az amerikai indexek közül az S&P 500 és a Nasdaq is új csúcson zárt, amit az AMD szárnyalása is segített.
Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Új csúcsok az amerikai tőzsdén
Új csúcson zárta a kereskedést az S&P 500 és a Nasdaq, az irányadó indexek 0,4 és 0,7 százalékkal kerültek ma feljebb, részben az AMD emelkedésének köszönhetően. A Dow közben 0,1 százalékos eséssel zárt.
Megszólalt a Airbus és a Boeing, hogy mikor jöhet az új generációs repülőgép
A Boeing és az Airbus vezetői hűtötték a várakozásokat a népszerű keskenytörzsű repülőgépek utódmodelljeiről, jelezve, hogy még messze van az új típusok bevezetése.
A Nasdaq emelkedik, a Dow esik
Vegyesen állnak az amerikai indexek, a Nasdaq az AMD szárnyalásának köszönhetően felülteljesítő, 0,8 százalékos pluszban áll, az S&P 500 0,5 százalékot emelkedett, viszont a Dow 0,1 százalékot esett. A blue chip-indexet elsősorban a Home Depot és a Verizon húzza felfelé, a két részvény 1,5 százalékot, illetve 4,9 százalékot esett.
Kongatja a vészharangot a Morgan Stanley: itt a vége a tőzsdén az AI-őrületnek?
A mesterséges intelligencia részvények lendülete lassulni látszik, a Morgan Stanley elemzése szerint az AI befektetési láz a végéhez közeledhet - jelentette a Quartz.
Vegyes zárás az európai tőzsdéken
Vegyesen zártak a vezető nyugat-európai indexek, a Stoxx 600 pénteki záróértékén állapodott meg, a DAX 0,1 százalékot emelkedett, az FTSE-100 pedig 0,1 százalékot esett. Jelentős mínuszban fejezte be a kereskedést a francia tőzsde, a CAC-40 1,4 százalékkal került lejjebb.
3 hónap alatt közel 200 százalékot kereshettél ezzel a részvénnyel
Az előző hónapokban nagyot lehetett szakítani több izgalmas egyedi részvénypiaci sztorival is a tőzsdéken. Júliusban mutattunk előfizetőinknek egy nagy emelkedési potenciállal rendelkező részvényt. Azóta közel 200 százalékkal került feljebb az árfolyam. Ilyen ralit ritkán látni, most azonban megnéztük, hogy érdemes-e még beszállni.
Durván emeli árait a Nike
A Nike jelentős áremeléseket hajtott végre az elmúlt egy évben Elliott Hill vezérigazgató irányítása alatt, aki azon dolgozik, hogy elhozza a fordulatot a visszaeséssel küzdő sportszergyártónál - írja a Cnbc.
Estek a hazai blue chipek
A francia tőzsde kivételével csendesen zajlott a kereskedés a főbb nyugat-európai részvénypiacokon, a magyar index mérsékelt csökkenéssel zárt.
Vegyes mozgások Amerikában
A Dow Jones 0,6 százalékos mínuszban van, miközben az S&P 500 0,1, a Nasdaq pedig 0,4 százalékkal került feljebb.
Pluszban Amerika
Jól indítják a napot az amerikai tőzsdék: a Dow 0,1 százalékos emelkedése mellett az S&P 500 0,3 százalékkal, a Nasdaq pedig fél százalékkal került feljebb.
Brutális szárnyalás előtt a befektetők egyik kedvenc AI-papírja
Bombahírként számoltunk be róla, hogy az OpenAI fokozatosan akár 10%-os tulajdonrészt szerezhet a chipeket gyártó AMD-ben. A hírt követően az AMD árfolyama 36 százalékot szárnyalhat a piacnyitást követően.
Megjósolta a történelmi összeomlást, most kritikus figyelmeztetést tett közzé a neves befektető
Paul Tudor Jones milliárdos hedge fund menedzser szerint minden feltétel adott a részvényárak jelentős emelkedéséhez, mielőtt a bikapiac tetőzne - jelentette a CNBC. A guru szerint a mostani amerikai fiskális-monetáris kombináció olyan elegy, amit a háború utáni időszak, az 50-es évek eleje óta nem láttunk.
A szemünk előtt robban be a tőzsdei sztori: 60 százalékot szárnyalhat ez a részvény!
Az elmúlt hónapokban látványosan kirajzolódott, hogy a tőkepiacokat egyre inkább néhány nagy, globális megatrend mozgatja – ezek azok a hosszú távú folyamatok, amelyek nemcsak iparágakat, hanem egész gazdaságokat alakítanak át. Írtunk már az arany új korszakáról, amelyet a geopolitikai feszültségek, a gyengülő dollár és a közelgő kamatcsökkentések fűtenek, valamint a kvantumtechnológia forradalmáról, amely a jövő egyik legígéretesebb befektetési terepe lehet. A háttérben azonban egy újabb megatrend kapott szárnyra – egy olyan terület, amely nemcsak a tőkepiaci sztorik között válhat az év egyik legnagyobb nyertesévé, hanem a jövő stratégiai iparágainak alapját is lefekteti. A befektetői érdeklődés most minden korábbinál intenzívebb, olyannyira, hogy egy friss bejelentést követően az egyik fontos részvény árfolyama 60 százalékot is ralizhat a piacnyitáskor.
Gigaüzlet az OpenAI-nál: bevásárolhatja magát az AMD-be a ChatGPT fejlesztője
Az OpenAI és az AMD megállapodást kötött, amely lehetővé teszi Sam Altman cége számára, hogy akár 10%-os részesedést szerezzen a chipgyártóban - jelentette a CNBC.
Milliárdos üzletembertől vehet bankot az OTP?
Az OTP-t úgy ismerik Európában, mint a nagy akvizítort, ahol jó lehetőséget szimatolnak, ott lecsapnak, így jött létre a bankcsoport, ami már 11 országban van jelen. A hírek szerint most egy újabb országba léphet be a magyar bank, és nem is akárkitől vehet pénzintézetet.
Megbukott a francia kormány - Az elemzők szerint ezt kell tenni a tőzsdéken
A J.P. Morgan hétfőn felminősítette az eurózóna részvénypiacait "semlegesről" "felülsúlyozottra", mivel a régió részvényei vonzóbbá váltak a több hónapos gyengébb teljesítmény és a szakpolitikai támogatás után - írja a Reuters. Bár a franciaországi bizonytalanság nyomást gyakorolhat a piacra, a vezető elemző szerint a gyengeséget vásárlásra érdemes kihasználni, mivel úgy vélik, hogy a nyomás nem lesz hosszú életű.
Profit warningot adott ki az Aston Martin
Az Aston Martin részvényei 10 százalékot zuhantak ma reggel, miután a brit luxusautó-gyártó újabb profitfigyelmeztetést adott ki, amelyben a nehéz iparági kilátásokra és a vámokkal kapcsolatos bizonytalanságokra hivatkozott - írta meg a CNBC.
Az arany is reagál
A francia miniszterelnök lemondása kisebb pánikot okoz a tőkepiacokon, a részvénypiaci hangulat romlása mellett a klasszikus menekülőeszköznek számító arany erősen teljesít: a korábbi 1,3 százalékos emelkedésből 1,6 százalékra nőtt a plusz mértéke.
Egyetlen éjszaka alatt megbukott az a kormány, amelyik magával ránthatja egész Európát is
Egyetlen éjszakát vészelt csak át Európa vezető hatalmában az új kormány. Sébastien Lecornu mindössze egy nappal kormánya bemutatása után lemondott, újabb fejezetet nyitva Franciaország hosszan elhúzódó politikai válságában. Emmanuel Macron így ismét miniszterelnök nélkül maradt, miközben a parlamenti többség kérdése továbbra is megoldatlan. A Lecornu-kormány bukását a belső ellentétek, a jobboldali Köztársaságiak lázadása és az ellenzéki pártok által kilátásba helyezett bizalmatlansági indítványok együttesen okozták. A politikai bénultság immár a piacokat is elérte: a francia részvények és bankpapírok árfolyama esett, a kötvényhozamok emelkedtek, az euró pedig gyengült, jelezve, hogy a befektetők bizalma gyorsan fogy a francia kormányzóképességben.
Esnek a nagy francia bankok árfolyamai
A vezető francia részvényindex, a CAC jelenleg másfél százalékos mínuszban van, miután Sébastien Lecornu miniszterelnök benyújtotta lemondását.
A legfontosabb részvények közül elsősorban a bankpapírok esnek:
a SocGen már 5,2 százalékot esett, a BNP eközben 4,1 százalékos, a Credit Agricole pedig 3,7 százalékos mínuszban van.
Lemondott a francia elnök, esik a tőzsde
Alig pár héttel kinevezése után Sébastien Lecornu francia miniszterelnök benyújtotta lemondását Emmanuel Macronnak, aki azt el is fogadta. A piaci reakciók máris érkeznek. Gyengülni kezdett az euró, emelkednek a francia kötvényhozamok,
emellett pedig a tőzsde is esik: a francia CAC 40 index már 1,7 százalékot veszített értékéből.
Emelkedik a 4iG árfolyama
Erősen indította a napot a 4iG részvénye, már 1,8 százalékos pluszban van az árfolyam, ráadásul kifejezetten magas forgalom mellett zsákolják a befektetők a részvényt, jelenleg a magyar tőzsde legforgalmasabb papírjáról beszélünk.
Az emelkedés nem véletlen: a 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját.
Emelkedéssel nyit a magyar tőzsde
A hazai blue chipek közül a Richter teljesít a legjobban.
Kisebb mínuszban Európa
Eséssel indul a nap a tőzsdéken, a DAX 0,2 százalékkal, a FTSE 100 pedig 0,1 százalékkal került lejjebb, a CAC pedig már 0,6 százalékos mínuszban van.
Kiderült, melyik jegybank zsákolta a legtöbb aranyat
A globális központi bankok augusztusban újraindították az aranyvásárlást, és az Arany Világtanács (WGC) előzetes becslései szerint 15,1 tonnával növelték aranytartalékaikat - áll a szervezet honlapján. Augusztusban a legaktívabb aranyvásárló Kazahsztán volt, aranykészletét 8 tonnával, 316 tonnára növelte, ami 32 tonnával magasabb a 2024 véginél.
Új korszak a magyar védelmi iparban: a 4iG és az állam létrehozza Magyarország első hadiipari szuperholdingját
A 4iG csoporthoz tartozó 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) és az állami tulajdonú N7 Holding három fontos megállapodást írt alá, amelyek célja, hogy létrehozzák Magyarország első, állami és magántőke bevonásával működő védelmi ipari holdingját. A projekt célja, hogy egyetlen szervezetbe fogják össze a hazai hadiipar meghatározó szereplőit, növelve ezzel a magyar védelmi technológia versenyképességét és exportlehetőségeit - olvasható a vonatkozó közleményben.
Meglepő döntést hoztak az olajhatalmak, máris reagál a piac
Az olajárak közel 1,5%-kal emelkedtek hétfőn, miután az OPEC+ a vártnál szerényebb termelésnövelést jelentett be, bár az elemzők szerint a gyenge keresleti kilátások korlátozzák a további áremelkedést - írja a Reuters.
Történelmi pillanat készül Japánban - Szárnyal a tőzsde
A vezető japán részvényindex, a Nikkei 225 index több mint 4%-kal emelkedett hétfőn, miután a kormányzó Liberális Demokrata Párt Sanae Takaichit választotta új vezetőjének, aki így Japán első női miniszterelnöke lehet - jelentette a Cnbc.
Iránykereséssel indulhat a nap
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékkal került feljebb, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,4 százalék mínuszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,92 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,9 százalékot esett, míg a CSI 300 0,08 százalékos mínuszban van.
- Bizonytalan hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,05 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,1százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,1 százalékot eshet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,24 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,31 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,43 százalék pluszban nyithat.
Mi várható makro fronton?
Ma magyar és euróövezeti kiskereskedelmi adat is érkezik. A kérdés mindkettő esetében egyforma. Tud-e folytatódni a kilábalás, vagy pedig továbbra is idő kell ahhoz, hogy jobbra forduljnak a dolgok.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 35,3 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 9,5 százalékos emelkedéssel a CAC index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 2,2 százalékos eséssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 47,8 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|46 758,28
|0,5%
|1,1%
|3,3%
|9,9%
|11,3%
|68,9%
|S&P 500
|6 715,79
|0,0%
|1,1%
|4,1%
|14,2%
|17,8%
|100,6%
|Nasdaq
|24 785,52
|-0,4%
|1,1%
|5,9%
|18,0%
|25,2%
|120,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|45 769,5
|1,9%
|0,9%
|9,1%
|14,7%
|18,7%
|98,7%
|Hang Seng
|27 140,92
|-0,5%
|3,9%
|7,1%
|35,3%
|22,7%
|15,7%
|CSI 300
|4 640,7
|0,0%
|2,0%
|4,1%
|17,9%
|15,5%
|1,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|24 378,8
|-0,2%
|2,7%
|3,3%
|22,5%
|28,2%
|92,1%
|CAC
|8 081,54
|0,3%
|2,7%
|4,7%
|9,5%
|8,1%
|67,5%
|FTSE
|9 491,25
|0,7%
|2,2%
|3,4%
|16,1%
|14,6%
|60,8%
|FTSE MIB
|43 258,11
|0,4%
|1,4%
|3,5%
|26,5%
|30,4%
|126,9%
|IBEX
|15 585,1
|0,6%
|1,5%
|5,4%
|34,4%
|34,1%
|130,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|100 462,9
|0,8%
|1,3%
|-2,6%
|26,6%
|38,3%
|200,3%
|ATX
|4 756,79
|1,0%
|2,2%
|3,5%
|29,9%
|32,7%
|126,4%
|PX
|2 368,78
|0,4%
|1,6%
|4,8%
|34,6%
|48,9%
|176,2%
|Magyar blue chipek
|OTP
|29 080
|1,0%
|0,0%
|-3,4%
|34,1%
|58,5%
|195,5%
|Mol
|2 770
|-0,1%
|1,1%
|-4,1%
|1,5%
|5,9%
|66,3%
|Richter
|10 170
|1,2%
|4,1%
|-1,5%
|-2,2%
|-5,6%
|55,0%
|Magyar Telekom
|1 852
|1,8%
|2,1%
|-2,1%
|45,4%
|78,8%
|410,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|61,65
|0,6%
|-7,3%
|-4,2%
|-14,9%
|-17,1%
|67,1%
|Brent
|64,54
|0,6%
|-8,0%
|-4,6%
|-13,6%
|-15,9%
|64,0%
|Arany
|3 880,27
|1,2%
|2,8%
|8,9%
|47,8%
|46,3%
|103,4%
|Devizák
|EURHUF
|388,5
|-0,2%
|-0,6%
|-1,3%
|-5,6%
|-3,2%
|8,5%
|USDHUF
|330,9059
|-0,5%
|-1,0%
|-2,0%
|-16,7%
|-9,1%
|8,2%
|GBPHUF
|445,6899
|-0,2%
|-0,4%
|-1,8%
|-10,4%
|-6,7%
|12,6%
|EURUSD
|1,1741
|0,2%
|0,4%
|0,7%
|13,4%
|6,6%
|0,2%
|USDJPY
|147,3300
|0,0%
|-1,5%
|-0,6%
|-6,3%
|0,4%
|39,8%
|GBPUSD
|1,3473
|0,4%
|0,5%
|0,3%
|7,6%
|2,8%
|4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|122 308
|1,4%
|11,5%
|9,4%
|29,6%
|101,3%
|1 056,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,1
|0,8%
|-1,4%
|-2,4%
|-10,3%
|6,7%
|491,7%
|10 éves német állampapírhozam
|2,66
|0,0%
|-1,6%
|-1,4%
|12,5%
|24,5%
|-596,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|6,88
|0,1%
|-0,6%
|-4,7%
|3,9%
|7,2%
|190,3%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: da-kuk
Aranyba fektetők, figyelem: kilőtt az árfolyam!
Az arany ismét a befektetők menedéke lett: az árfolyam hétfőn történelmi csúcsra, 3900 dollár fölé emelkedett unciánként, miután az elhúzódó amerikai kormányzati leállás és a közelgő kamatcsökkentések iránti várakozások új lendületet adtak a nemesfémnek.
Megszólalt a Airbus és a Boeing, hogy mikor jöhet az új generációs repülőgép
Már vizsgálnak új technológiákat.
Trump gázai tervéről egyeztetett Putyin és Netanjahu
Telefonon beszéltek.
Elkaszálja népszerű modelljét a Kia
Vége a gyártásnak.
Fontos üzenetet küldött az EKB elnöke
Mi lesz a zárolt orosz vagyonnal?
Nem áldozott még le a moziknak: rég nem látott bevétel a pénztáraknál
Örülhet a filmszakma.
Trump-adminisztráció: tömeges elbocsátások jöhetnek
Újra szavaznak.
Itt a bejelentés: Trump eltolt egy vámot
Egy hónappal későbbre tolódott.
Gyanúsan sok légiirányító jelent beteget az Egyesült Államokban
Amióta tart a kormányzati leállás.
A csúcs az új mélypont
