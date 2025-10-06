  • Megjelenítés
Új funkciókkal bővül a ChatGPT: már Spotify-listát is készít
Új funkciókkal bővül a ChatGPT: már Spotify-listát is készít

Az OpenAI új funkcióval bővíti a ChatGPT-t, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy közvetlenül a chatbotból használjanak külső alkalmazásokat különböző feladatok elvégzésére - jelentette a Bloomberg.
Az OpenAI hétfőn, éves fejlesztői rendezvényén mutatta be az új funkciót, amellyel

a ChatGPT felhasználói külső alkalmazásokkal kommunikálhatnak anélkül, hogy elhagynák a chatbot felületét.

A vállalat ezzel a lépéssel a ChatGPT-t a digitális szolgáltatások központi kapujává kívánja fejleszteni.

Az "alkalmazásokkal való beszélgetés" néven bevezetett funkcióval a felhasználók például hétvégi lejátszási listát készíthetnek a Spotify-on keresztül, vagy háromszobás otthont kereshetnek egy adott környéken a Zillow segítségével, mindezt közvetlenül a ChatGPT-ből. A szolgáltatás használatához a felhasználóknak először be kell jelentkezniük az adott alkalmazásba.

"Reméljük, hogy ez nagy előrelépést jelent majd a fejlesztők számára termékeik gyors skálázásában" - mondta Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója a San Franciscó-i eseményen tartott nyitóbeszédében.

Az OpenAI-nak jelenleg több mint 800 millió heti ChatGPT-felhasználója van Altman hétfői bejelentése szerint.

