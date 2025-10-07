A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelést a Jaguar Land Rover

A Jaguar Land Rover szerdán újraindítja a motor- és akkumulátorgyártást nyugat-midlandsi üzemeiben,
miután egy kibertámadás miatt hetekig állt a termelés a vállalat globális gyártóhálózatában.
Ugyanezen a napon újrakezdődik a préselési művelet a Castle Bromwich-i, halewood-i és solihull-i telephelyeken, valamint a karosszéria-, festő- és logisztikai részlegek is, amelyek a cég globális termelési rendszerét szolgálják ki.
A luxusautó-gyártó egy új finanszírozási programot is bevezet, amely felgyorsítja a beszállítók kifizetését, beleértve az azonnali készpénzes fizetéseket is, hogy javítsa a beszállítók pénzforgalmát.
A JLR-t augusztus végén érte kibertámadás, amely miatt világszerte le kellett állítania gyárait, köztük az Egyesült Királyságban található üzemeket, ahol naponta körülbelül 1000 járművet gyártanak, valamint kínai, indiai, brazil és szlovákiai telephelyeit is. A zavar végiggyűrűzött az ellátási láncon, és több ezer munkahelyet veszélyeztetett.
A brit kormány később 1,5 milliárd fontos vészhelyzeti hitelgaranciával segítette a vállalatot a beszállítók kifizetésében. Szakértők szerint ez a lépés ugyan mérsékelheti a károkat, de visszatarthatja a cégeket a kiberbiztonságba történő további befektetésektől.
Az incidens rávilágított az autóipari ellátási láncok sebezhetőségének növekvő kockázataira, és a Tata Motors tulajdonában lévő gyártó egyik legsúlyosabb működési válságát jelentette az elmúlt években.
Charles Tennant autóipari elemző és korábbi Land Rover főmérnök szerint
a leállás napi mintegy 5 millió font nyereségkiesést okozhatott, és több mint 30 000 jármű gyártását késleltette, amit visszafordíthatatlan veszteségnek nevezett.
A kibertámadás újabb csapás a vállalat számára, amely már amúgy is küzd a magasabb amerikai vámokkal a legnagyobb piacán, de a Jaguar márka átnevezésével kapcsolatban is sok kritika érte a céget. A Jaguar teljesen felfüggesztette a gyártást, amíg az új, teljesen elektromos kínálata elkészül.
A leállás Nagy-Britannia szélesebb gyártási szektorára is hatással volt. Az Egyesült Királyság gyári termelése hat hónap óta a legnagyobb visszaesést mutatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
