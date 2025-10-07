  • Megjelenítés
Alaposan felforgatja a bankok életét Trump: konszolidáció és bizonytalanság jöhet
Üzlet

Alaposan felforgatja a bankok életét Trump: konszolidáció és bizonytalanság jöhet

Portfolio
Az amerikai regionális bankok első negyedéves eredményeit várhatóan beárnyékolja a Trump-féle vámintézkedések okozta bizonytalanság  - írja a Reuters. Az adminisztráció egyéb szabályozásai és a versenyképesség növelésének igénye pedig erősítik a piacon a konszolidációt.

Bár Donald Trump amerikai elnök számos új vámját 90 napra felfüggesztette és ezzel múlt szerdán átmeneti megkönnyebbülést hozott az amerikai bankrészvényeknek, elemzők figyelmeztetnek, hogy a szektor teljesítménye továbbra is a várt alatt maradhat.

A J.P. Morgan elemzői szerint bár a vámok miatti közvetlen nyomás átmenetileg enyhült,

a regionális bankok valószínűleg nehéz év elé néznek.

A hitelkereslet visszafogott maradhat, mert a hitelfelvevők kivárnak, míg tisztul a piaci helyzet.

Mindeközben folytatódnak a banki felvásárlások és fúziók. Hétfőn a

Fifth Third Bancorp megállapodott a Comerica felvásárlásáról, az év legnagyobb amerikai bankügyleteként.

A felvásárlás 10,9 milliárd dolláros, teljes egészében részvényalapú ügylet, ami az ország kilencedik legnagyobb pénzintézetét hozza így létre.

A dallasi székhelyű Comerica felvásárlása segíti a Fifth Third ügyfélbázisának bővítését a kisvállalkozások körében az úgynevezett "Sunbelt" államokban, beleértve Floridát, Arizonát és Kaliforniát.

Az idei év korábbi jelentős bankfúziói a Synovus Financial és a Pinnacle Financial Partners 8,6 milliárd dolláros egyesülése, valamint a PNC Financial 4,1 milliárd dolláros FirstBank akvizíciója voltak. A Columbia Banking System 2 milliárd dollárért vásárolta fel a Pacific Premier Bancorp-ot, míg a Huntington Bancshares 1,9 milliárd dollárért szerezte meg a Veritex-et.

A fúziós hullám további résztvevői között szerepel a Seacoast Banking Corporation of Florida 710,8 millió dolláros Villages Bancorporation felvásárlása, a Commerce Bancshares 585 millió dolláros Finemark akvizíciója, továbbá az Eastern Bankshares, TowneBank, Glacier Bancorp, FB Financial és számos más regionális pénzintézet, amelyek 200 millió és 500 millió dollár közötti értékű ügyleteket hajtottak végre.

Kapcsolódó cikkünk

Óriási lehetőség nyílt a befektetők előtt

Új csúcson zárt az S&P 500 és a Nasdaq

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Óvatossá váltak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility