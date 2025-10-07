Alaposan felforgatja a bankok életét Trump: konszolidáció és bizonytalanság jöhet

Az amerikai regionális bankok első negyedéves eredményeit várhatóan beárnyékolja a Trump-féle vámintézkedések okozta bizonytalanság - írja a Reuters. Az adminisztráció egyéb szabályozásai és a versenyképesség növelésének igénye pedig erősítik a piacon a konszolidációt.

Bár Donald Trump amerikai elnök számos új vámját 90 napra felfüggesztette és ezzel múlt szerdán átmeneti megkönnyebbülést hozott az amerikai bankrészvényeknek, elemzők figyelmeztetnek, hogy a szektor teljesítménye továbbra is a várt alatt maradhat.

A J.P. Morgan elemzői szerint bár a vámok miatti közvetlen nyomás átmenetileg enyhült,

a regionális bankok valószínűleg nehéz év elé néznek.

A hitelkereslet visszafogott maradhat, mert a hitelfelvevők kivárnak, míg tisztul a piaci helyzet.

Mindeközben folytatódnak a banki felvásárlások és fúziók. Hétfőn a

Fifth Third Bancorp megállapodott a Comerica felvásárlásáról, az év legnagyobb amerikai bankügyleteként.

A felvásárlás 10,9 milliárd dolláros, teljes egészében részvényalapú ügylet, ami az ország kilencedik legnagyobb pénzintézetét hozza így létre.

A dallasi székhelyű Comerica felvásárlása segíti a Fifth Third ügyfélbázisának bővítését a kisvállalkozások körében az úgynevezett "Sunbelt" államokban, beleértve Floridát, Arizonát és Kaliforniát.

Az idei év korábbi jelentős bankfúziói a Synovus Financial és a Pinnacle Financial Partners 8,6 milliárd dolláros egyesülése, valamint a PNC Financial 4,1 milliárd dolláros FirstBank akvizíciója voltak. A Columbia Banking System 2 milliárd dollárért vásárolta fel a Pacific Premier Bancorp-ot, míg a Huntington Bancshares 1,9 milliárd dollárért szerezte meg a Veritex-et.

A fúziós hullám további résztvevői között szerepel a Seacoast Banking Corporation of Florida 710,8 millió dolláros Villages Bancorporation felvásárlása, a Commerce Bancshares 585 millió dolláros Finemark akvizíciója, továbbá az Eastern Bankshares, TowneBank, Glacier Bancorp, FB Financial és számos más regionális pénzintézet, amelyek 200 millió és 500 millió dollár közötti értékű ügyleteket hajtottak végre.

