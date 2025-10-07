  • Megjelenítés
Donald Trump lépései miatt lefelezte amerikai megújuló energia előrejelzését az IEA
Donald Trump lépései miatt lefelezte amerikai megújuló energia előrejelzését az IEA

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) felére csökkentette az USA megújuló energia növekedésére vonatkozó, 2030-ig tartó előrejelzését, miközben a világ többi része a zöldenergia-kapacitás megduplázására törekszik ugyanezen időszak alatt - tudósított a Bloomberg.
A csökkentés a tavalyi elemzéshez képest a

Donald Trump alatt bevezetett szakpolitikai változásoknak tudható be.

Ezek közé tartozik a tiszta energiát termelő létesítmények szövetségi adókedvezményeinek korai kivezetése, az importkorlátozások, az új tengeri szélerőmű-bérletek felfüggesztése, valamint a nap- és szélerőmű-projektek engedélyezési korlátozásai állami területeken.

Az IEA szerint a globális megújuló energiatermelés várhatóan 4600 gigawattal növekszik az évtized végéig, ami Kína, az Európai Unió és Japán együttes termelési kapacitásának felel meg. A jelentés szerint ennek a növekedésnek közel 80%-át a napenergia fogja adni.

A globális előrejelzést 5%-kal csökkentették a tavalyi évhez képest az Egyesült Államokban és Kínában bekövetkezett szakpolitikai változások miatt. Az adatok azt mutatják, hogy a megújuló energia továbbra is gyorsan terjeszkedik világszerte, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció visszalépett ezen a területen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

