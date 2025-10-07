Donald Trump lépései miatt lefelezte amerikai megújuló energia előrejelzését az IEA

Portfolio Energy Investment Forum 2025 A Portfolio Energy Investment Forum 2025 egyedülállóan értékes lehetőség a Magyarország előtt álló nagy energetikai kihívások és lehetőségek átbeszélésére, vezető döntéshozók, szakértők segítségével. Jöjjön el Ön is, és tapasztalja ezt meg személyesen a gyakorlatorientált szakmai konferenciánkon!

A csökkentés a tavalyi elemzéshez képest a

Donald Trump alatt bevezetett szakpolitikai változásoknak tudható be.

Ezek közé tartozik a tiszta energiát termelő létesítmények szövetségi adókedvezményeinek korai kivezetése, az importkorlátozások, az új tengeri szélerőmű-bérletek felfüggesztése, valamint a nap- és szélerőmű-projektek engedélyezési korlátozásai állami területeken.

Az IEA szerint a globális megújuló energiatermelés várhatóan 4600 gigawattal növekszik az évtized végéig, ami Kína, az Európai Unió és Japán együttes termelési kapacitásának felel meg. A jelentés szerint ennek a növekedésnek közel 80%-át a napenergia fogja adni.

A globális előrejelzést 5%-kal csökkentették a tavalyi évhez képest az Egyesült Államokban és Kínában bekövetkezett szakpolitikai változások miatt. Az adatok azt mutatják, hogy a megújuló energia továbbra is gyorsan terjeszkedik világszerte, annak ellenére, hogy a Trump-adminisztráció visszalépett ezen a területen.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images