Egy aláírás elég volt Donald Trumptól, rögtön háromszorosára ugrott egy részvény árfolyam

Donald Trump engedélyezte az alaszkai Ambler bányászati körzethez vezető út építését, és a kormány 35,6 millió dolláros befektetést jelentett be a Trilogy Metals vállalatba, melynek árfolyama ennek hatására megtriplázódott.

Donald Trump hétfőn bejelentette, hogy végrehajtási rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi egy bekötőút építését az alaszkai Ambler bányászati körzethez.

A Fehér Ház egyúttal 35,6 millió dolláros befektetést jelentett be a kanadai Trilogy Metals vállalatba, amely a régió egyik potenciális fejlesztője.

A befektetéssel az amerikai kormány 10%-os részesedést szerez a vállalatban, valamint opciót további 7,5%-os részesedés vásárlására.

A Trilogy részvényei az amerikai piacnyitás előtti kereskedésben 6 dollárig ugrottak, ami közel háromszorosa a tegnapi záróárnak.

Ez a partnerség erős bizalmi szavazat az Ambler bányászati körzet mellett, és jelentős előrelépés a hazai ásványkitermelés fejlesztésében, amely alapvető Amerika biztonsága és gazdasága szempontjából

- nyilatkozta Kaleb Froehlich, az Ambler Metals ügyvezető igazgatója. Az Ambler Metals a Trilogy és az ausztrál South32 Limited közös vállalkozása.

Trump rendelete visszafordítja a Biden-kormányzat korábbi döntését, amely elutasította a 340 km hosszú út építését, amely lehetővé tenné a bányafejlesztést Észak-Közép-Alaszkában. Biden belügyminisztériuma 2024-ben a rénszarvas- és halpopulációkat fenyegető kockázatokra hivatkozott, amelyektől több tucat őslakos közösség megélhetése függ.

Ez olyasmi, aminek már régóta működnie kellene, és dollármilliárdokat kellene termelnie országunk számára, valamint biztosítania kellene sok energiát, ásványi anyagokat és minden mást, amiről beszélünk

- mondta Trump az Ovális Irodában tartott aláírási ceremónián.

A projektet javasló alaszkai állami ügynökség fellebbezett a Biden-kormányzat döntése ellen.

A Sierra Club környezetvédelmi csoport szerint a régió fejlesztése károsítaná az érintetlen tájat, amely törzseknek és vadvilágnak ad otthont.

Az út tervezett nyomvonala mentén élő közösségek következetesen világossá tették ellenállásukat ezzel a káros projekttel szemben. Ez a rendelet figyelmen kívül hagyja ezeket a hangokat a szennyező vállalatok javára

- közölte Athan Manuel, a Sierra Club földvédelmi programjának igazgatója egy nyilatkozatban.

Forrás: Reuters

