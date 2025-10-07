  • Megjelenítés
Elég, ha az OpenAI megemlít egy cégnevet, azonnal kilő az árfolyam
Üzlet

Elég, ha az OpenAI megemlít egy cégnevet, azonnal kilő az árfolyam

Portfolio
Az OpenAI hétfői fejlesztői konferenciáján már egyes cégek puszta említése is részvényárfolyam-emelkedést eredményezett, ami jól mutatja a ChatGPT-t fejlesztő vállalat növekvő piaci befolyását - tudósított a Bloomberg.
Portfolio Investment Day 2025
November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!
Információ és jelentkezés

Az említett cégek közül a Figma 7,4%-kal, a HubSpot 2,6%-kal, a Salesforce pedig 2,3%-kal emelkedett. Az online utazási vállalatok, mint az Expedia és a TripAdvisor átmenetileg 7%-os árfolyam-emelkedést mutattak, míg a Mattel részvényei közel 6%-ot ugrottak, bár végül a nap végére visszaestek.

A legtöbbjük olyan partnerként került megnevezésre, akiknek az alkalmazásai beépítésre kerülnek a ChatGPT-be.

Ezek a partnerségek viszont messze vannak az AMD és az OpenAI között bejelentett megállapodástól, amire az AMD részvényei 24%-kal emelkedtek tegnap.

Kapcsolódó cikkünk

Gigaüzlet az OpenAI-nál: bevásárolhatja magát az AMD-be a ChatGPT fejlesztője

vmWS391y

Ez egy momentum-vezérelt piac, ahol minden OpenAI-hoz kapcsolódó hír mozgatja a részvényeket, és az emberek figyelmen kívül hagyják az alapvető értékeket

- nyilatkozta Joe Saluzzi, a Themis Trading partnere.

A Bloomberg Intelligence elemzője, Anurag Rana pozitívabban értékelte az eseményt, kiemelve, hogy az új felhasználási lehetőségeket mutat be és segíti a szoftvercégeket új felhasználók bevonzásában. Az OpenAI és más vállalatok közötti bővülő partnerségek enyhíthetik a szoftveripart érintő jelentős átalakulástól való félelmeket.

A hétfői árfolyammozgások hasonlítanak a tavalyi Nvidia GTC konferencián tapasztaltakhoz, amikor a Jensen Huang vezérigazgató által említett cégek részvényei szintén emelkedtek. A mérnöki szoftvergyártók közül a Synopsys, a Cadence Design Systems és az Ansys árfolyama emelkedett, miután Huang bejelentette, hogy a vállalatok az új Blackwell-alapú processzorokat fogják használni termékeik mesterséges intelligencia funkcióinak fejlesztésére.

Az OpenAI nemrég 500 milliárd dolláros értékeltséget ért el, ami a világ legnagyobb startupjává tette. Ez az értékeltség és az AI-részvények mozgásának mértéke növekvő aggodalmakat kelt a rali fenntarthatóságával kapcsolatban. Egyre többen beszélnek AI-lufiról, amit néhány befektető a dotcom-korszak eufóriájához hasonlít.

Nyilvánvalóan nem ismerjük az OpenAI által említett dolgok bevételi vonzatait, de bár az ilyen mozgások aggodalomra adhatnak okot, rengeteg pénzt fektetnek be és költenek AI-ra. Nem a Pets.com-ról beszélünk. Mindenki tudja, hogy lufi-szakaszban vagyunk. A probléma az, hogy senki sem tudja, hogy az elején vagy a végén járunk-e

- mondta Saluzzi.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az eseményen tartott sajtótájékoztatón "furcsa új jelenségnek" nevezte a cég más részvényekre gyakorolt hatását, hozzátéve:

Próbáljuk kitalálni, hogyan alkalmazkodjunk ehhez a világhoz, de ez furcsa.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
árfolyam-befektetés-elemzés-gazdaság-kereskedés-pénzügy-piac-részvény-tőzsde
Üzlet
Nincs megállás, történelmi csúcson az amerikai tőzsdék
Pénzcentrum
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility