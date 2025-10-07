Elég, ha az OpenAI megemlít egy cégnevet, azonnal kilő az árfolyam

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Az említett cégek közül a Figma 7,4%-kal, a HubSpot 2,6%-kal, a Salesforce pedig 2,3%-kal emelkedett. Az online utazási vállalatok, mint az Expedia és a TripAdvisor átmenetileg 7%-os árfolyam-emelkedést mutattak, míg a Mattel részvényei közel 6%-ot ugrottak, bár végül a nap végére visszaestek.

A legtöbbjük olyan partnerként került megnevezésre, akiknek az alkalmazásai beépítésre kerülnek a ChatGPT-be.

Ezek a partnerségek viszont messze vannak az AMD és az OpenAI között bejelentett megállapodástól, amire az AMD részvényei 24%-kal emelkedtek tegnap.

Ez egy momentum-vezérelt piac, ahol minden OpenAI-hoz kapcsolódó hír mozgatja a részvényeket, és az emberek figyelmen kívül hagyják az alapvető értékeket

- nyilatkozta Joe Saluzzi, a Themis Trading partnere.

A Bloomberg Intelligence elemzője, Anurag Rana pozitívabban értékelte az eseményt, kiemelve, hogy az új felhasználási lehetőségeket mutat be és segíti a szoftvercégeket új felhasználók bevonzásában. Az OpenAI és más vállalatok közötti bővülő partnerségek enyhíthetik a szoftveripart érintő jelentős átalakulástól való félelmeket.

A hétfői árfolyammozgások hasonlítanak a tavalyi Nvidia GTC konferencián tapasztaltakhoz, amikor a Jensen Huang vezérigazgató által említett cégek részvényei szintén emelkedtek. A mérnöki szoftvergyártók közül a Synopsys, a Cadence Design Systems és az Ansys árfolyama emelkedett, miután Huang bejelentette, hogy a vállalatok az új Blackwell-alapú processzorokat fogják használni termékeik mesterséges intelligencia funkcióinak fejlesztésére.

Az OpenAI nemrég 500 milliárd dolláros értékeltséget ért el, ami a világ legnagyobb startupjává tette. Ez az értékeltség és az AI-részvények mozgásának mértéke növekvő aggodalmakat kelt a rali fenntarthatóságával kapcsolatban. Egyre többen beszélnek AI-lufiról, amit néhány befektető a dotcom-korszak eufóriájához hasonlít.

Nyilvánvalóan nem ismerjük az OpenAI által említett dolgok bevételi vonzatait, de bár az ilyen mozgások aggodalomra adhatnak okot, rengeteg pénzt fektetnek be és költenek AI-ra. Nem a Pets.com-ról beszélünk. Mindenki tudja, hogy lufi-szakaszban vagyunk. A probléma az, hogy senki sem tudja, hogy az elején vagy a végén járunk-e

- mondta Saluzzi.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója az eseményen tartott sajtótájékoztatón "furcsa új jelenségnek" nevezte a cég más részvényekre gyakorolt hatását, hozzátéve:

Próbáljuk kitalálni, hogyan alkalmazkodjunk ehhez a világhoz, de ez furcsa.

