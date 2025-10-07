  • Megjelenítés
Megdöbbentő adat derült ki a magyar autókról: ősöreg gépek futnak a hazai utakon, mekkora a baj?
Megdöbbentő adat derült ki a magyar autókról: ősöreg gépek futnak a hazai utakon, mekkora a baj?

Portfolio
A magyar autósok közel fele (49%) 16 évesnél idősebb gépjárművet használ - derül ki a Europ Assistance friss kutatásából.

Az Europ Assistance a közelmúltban végzett átfogó, reprezentatív felmérést a magyarok autóhasználati és gépjárművel kapcsolatos biztosítási szokásai kapcsán. A kutatás megállapítja, hogy a 18-69 éves lakosság közel háromnegyedének (72%) háztartásában van saját autó, minden ötödik személy háztartásában pedig több gépjármű is megtalálható.

a hazai autók 49 százaléka legalább 16 éves,

a 6-15 éves gépjárművek aránya 34 százalék, és csupán minden hatodik gépkocsi fiatalabb évjáratú: 1-5 éves.

A megállapítások összecsengenek a KSH által közölt adatokkal is, melyek szerint a magyarországi személyautók átlagéletkora 2024-ben már elérte a 16,2 évet.

A kutatás továbbá rámutat, hogy a magyar autósok több mint fele (57%) legalább negyedévente tesz meg 100 kilométernél hosszabb belföldi utat autójával, minden harmadik autótulajdonos pedig havonta legalább egyszer. A lakosság másik harmada évente 1-3 alkalommal autózik országhatáron belül, és csak minden ötödik autósra igaz, hogy sosem vagy két évnél is ritkábban utazik ilyen távon.

Az elöregedő járműpark egyik szomorú következménye, hogy gyakrabban fordulnak elő meghibásodások, így emelkedik annak veszélye, hogy az autótulajdonosoknak hirtelen mélyen a zsebükbe kelljen nyúlni, ha valamilyen meghibásodás, vagy karosszéria sérülés történik. Ennek ellenére az autósok 53 százaléka semmilyen asszisztencia vagy CASCO biztosítással sem rendelkezik, melyek anyagi segítséget jelentenek a váratlan helyzetekben - olvasható a kutatásban.

Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Óvatossá váltak a befektetők, bizonytalanság a tőzsdéken
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
