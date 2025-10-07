Munkácsy, Barcsay, Maurer az őszi budapesti aukciókon

Indul az aukciós csúcsszezon Budapesten, a gyűjtők a kortárs kínálatból Maurer Dóra, Keserü Ilona, Bak Imre és Nádler István munkáira, a klasszikusok közül pedig Munkácsy Mihály és Vaszary János műveire is licitálhatnak októberben - írja a műtárgy.com.

Szeptember végén és e hónap első napjaiban olyan házak és galériák tartották meg árveréseiket országszerte, mint a BÁV Art, a Nagyházi Galéria és a debreceni Villás Galéria. Újdonságot jelentett az Ancora Contemporary Gallery és a Zsdrál Art által közösen szervezett I. Pécsi Kortárs Aukció. A következő hetekben kiderül, hogy az első félév 11,5%-os növekedése az őszi-téli hónapokban is folytatódik-e.

MissionArt Galéria

Október 7-én zárul a MissionArt Galéria árverése, amelynek kínálatában zömmel XX. századi és kortárs munkák szerepelnek. Közülük is kiemelkedik a kedvelt nagybányai festő, Nagy Oszkár Műterembelső c. képe, melynek kikiáltási ára átlépi az egymillió forintot. A kortárs kínálatból Maurer Dóra és Keserü Ilona munkái emelkednek ki; előbbi művésztől egy korai papíralapú munka 600 ezer forintról, utóbbitól egy szitanyomat 450 ezerről indul. Már 100-200 ezer forint között kezdve olyan neves művészek – többnyire sokszorosított – munkáira lehet licitálni, mint Victor Vasarely, Korniss Dezső, Lossonczy Tamás, Lakner László vagy Fehér László.

Műgyűjtők Háza

Október 8-án zárul a Műgyűjtők Háza hagyományos, kéthetenkénti árverése. Itt Weiler Péter giclée printje 750 ezer, míg Scheiber Hugó Bohóca 550 ezer forintról indul.

Kieselbach Galéria

A galéria október 12-i aukciójának sztártétele Munkácsy Mihály ikonikus művéhez, az Ecce Homohoz készült nagyméretű olajvázlat, mely több magángyűjteményben – köztük Latabár Kálmánéban – s letétként a Magyar Nemzeti Galériában is megfordult. Munkácsy festészetének expresszív ereje ebben a vázlatban talán még markánsabban nyilvánul meg, mint a végleges, monumentális méretű változatban. A mű 260 millió forintról indul, a becsérték pedig 280-380 millió forint.

Már a

kikiáltási ár is magasabb, mint a művész 22 évvel ezelőtt felállított 230 milliós életmű-rekordja, a becsérték sávjában történő leütés pedig a hazai aukciós piacon elkelt második legdrágább tétellé tenné a művet

– a sáv alsó határán holtversenyben Rippl-Rónai József legmagasabb árat elért festményével. Munkácsy műve az aukció utolsó szakaszában kerül kalapács alá, de addig sem lesz hiány kiemelkedő alkotásokban.

Munkácsy Mihály: Ecce Homo, 1892-94, olaj, vászon, 218,5 x 165,5 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

Vaszary János élete utolsó éveiben az olasz riviérán festett képei például mindig nagyon népszerűek, ezúttal egy 1937-es munkára lehet, 70 millió forintról indulva, licitálni. Egy, az 1920-as évek közepén született pompás Barcsay Jenő csendéletre 34 millió forintról, Frank Frigyes a párizsi Saint-Lazare pályaudvart megörökítő, életművi jelentőségű 1927-es festményére 18 millióról, Czóbel Béla 1926-os Párizsi aktjára 14 millióról, míg Egry József két évvel későbbi balatoni olajpasztelljére 13 millióról indul a licit.

Frank Frigyes: A Gare Saint-Lazare (Párizs), 1927, olaj, vászon, 100 x 75 cm, a Kieselbach Galéria jóvoltából

A kortárs kategóriában kevés kivétellel lezárt pályájú, illetve idős mesterek, „klasszikus kortársak” műveire lehet licitálni. Maurer Dóra, Gáyor Tibor, Lakner László, Bak Imre, Nádler István, Mengyán András és mások részben egyedi, részben sokszorosított munkái általában a néhány százezertől az 1-3 millió forintig terjedő sávban kezdenek.

A Kieselbachnál hagyomány, hogy a tételek közé beválogatják felfedezésre vagy újrafelfedezésre váró művészek alkotásait is. Nincs ez másképp idén sem. Valószínűleg nem túl sokan ismerik például Gyimesi Kásás Ernő vagy Telkessy Valéria munkásságát, de kalapács alá kerülő műveik kvalitásai indokolják hétszámjegyű induló áraikat.

Bodó Galéria

Október 16-án a Bodó Galéria következik, méghozzá egy Magyarországon viszonylag ritka műfajjal, az ún. single owner sale-lel, ami azt jelenti, hogy az árverés valamennyi tétele, ezúttal 249, egyazon kollekcióból származik. A gyűjtő a három éve elhunyt Kossuth-díjas képzőművész, Harasztÿ István, vagy, ahogy szinte mindenki ismerte, Édeske. Gyűjteménye legtöbb darabja mögött személyes barátságok, kapcsolatok álltak, amit jól dokumentálnak a számos művön szereplő dedikációk is.

A kollekció az utóbbi fél évszázad progresszív művészetének lenyomatát adja. A legnagyobb egyedi értéket Maurer Dóra korai, vegyes technikájú munkája, a Caltanisetta (Megtalált helyszín) képviseli, amit 12 millió forintról indítanak. Harasztÿ saját szobrai mellett Bálint Endre, Frey Krisztián, Gyarmathy Tihamér, Hencze Tamás, Konok Tamás, Nemes Judit, Matzon Ákos és Gellér B. István festményei, továbbá Hetey Katalin, ifj. Szlávics László, Jakovits József és Lugossy Mária plasztikái kaptak hétszámjegyű induló árat.

Gáyor Tibor: Q torzió á la Édeske kabócája, 2001, fa, akril, vászon, 100 x 100 cm, a Bodó Galéria jóvoltából

Virág Judit Galéria

Október 17-én tartja őszi aukcióját a Virág Judit Galéria. A vezető tételek között közismertek, az elmúlt évtizedekben számtalan kiállításon szerepeltek éppúgy vannak, mint hosszú külföldi lappangás után a közelmúltban előbukkantak. Előbbire jó példa Kmetty János Csendélet KUT-folyóirattal című, 1930 körül született, most 30 millió forintról induló olajképe, mely korábban a jelentős gyűjtő, Dévényi Iván kollekcióját is gazdagította. Kmetty a Képzőművészek Új Társasága (KUT) egyik alapítója, később alelnöke volt és festményein gyakran szerepeltette a társaság folyóiratának címlapjait.

Kmetty János: Csendélet KUT folyóirattal, 1930 körül, olaj, vászon, 75 x 47 cm, a Virág Judit Galéria jóvoltából

Vaszary János Matróz a tengerparton című festménye ugyanakkor hosszú, kilenc évtizedes lappangás után egy külföldi kollekcióban bukkant fel és kerül most itthon kalapács alá 18 millió forintos induló áron. Az 1936 körül készült festmény, bár címéből aligha gondolnánk erre, minden bizonnyal rejtett önarckép – igaz, a festő ezt sohasem mondta ki. Egy portré képviseli az aukción Gulácsy Lajos művészetét is. A festmény 1904-ben Rómában készült és egy idősebb férfit örökít meg reneszánsz öltözetben, karddal az oldalán. A cselszövő című, 1904-ben készült festmény minden bizonnyal Lorenzo de Medicit ábrázolja, kikiáltási ára 26 millió forint.

Egy mindmáig pontosan nem megválaszolt kérdés Berény Róbert 1928-29 között született Árnyék és Olympia című, 30 millió forinton kezdő alkotásához is kapcsolódik: a témájában a művész adott alkotói korszakában kifejezetten ritkának számító mű címe okoz mindmáig fejtörést a szakembereknek. A további vezető tételek szerzői között megemlítjük Aba-Novák Vilmos, Egry József és Deák Ébner Lajos nevét. Míg az előbbi két művész a legismertebb hazai mesterek közé tartozik, Deák Ébner művei ritkán kelnek el nyolcszámjegyű összegért. A most kalapács alá kerülő nagyméretű zsánerkép azonban a művész életművi jelentőségű, a maga korában, 1891-ben nemzetközi díjat is nyert alkotása, így a 18 millió forintos kikiáltási ár és a 30-40 milliós becsérték is indokoltnak tűnik.

Autistic Art Alapítvány

A Virág Judit Galéria stratégiai partnerként közreműködik annak az október 20-i jótékonysági árverésnek a megvalósításában is, amit az Autistic Art Alapítvány szervez a Szépművészeti Múzeumban a civil fenntartású autista-barát lakóotthonok működésének támogatására.

Az aukción autista fiatalok munkáira éppúgy lehet licitálni, mint a modern és kortárs magyar képzőművészet olyan jelentős alkotóinak műveire, mint Vera Molnár, Maurer Dóra, Fajó János, Konok Tamás, Nádler István, Nemes Judit, Matzon Ákos és mások.

Klimó Károly: Diptichon, olaj, falemez, 125 x 200 cm, az Autistic Art Alapítvány jóvoltából

A kikiáltási árak többnyire a néhány százezer forintos sávban mozognak, de a legdrágább tétel, Maurer Dóra négyrészes hidegtű sorozata 10 millió forinton, míg Klimó Károly olaj diptichonja 6,5 millió forinton kezd.

Címlapkép forrása: Kieselbach Galéria