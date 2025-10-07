  • Megjelenítés
Nagyot emelkedett ma az OTP
A nemzetközi tőzsdéken nincsenek nagyobb mozgások a keddi kereskedésben, a BUX azonban egy erősebb emelkedéssel zárta a napot, részben az OTP-nek köszönhetően.
Ma a BUX-index 1,4 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama emelkedett, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esett, az OTP különösen nagyot ment, több mint 2 százalékos pluszban zárt a papír.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Duna House árfolyama 3,3 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 2,4 százalékkal esett.

A legjobban ma az Alteo részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 9,4 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 8,5 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a Mol, a 4iG és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

