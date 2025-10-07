Összeomló nyugdíjrendszertől tartanak a magyarok

A lakosság több mint harmadának nincs félretehető jövedelme
A magyarok
2023-ban 30 000 forintot, idén már némileg nagyobb összeget, de átlagosan még mindig csak 42 000 forintot tudnak megtakarítani.
Valamivel nőtt azok száma is, akik havi szinten 150 000 forint feletti jövedelmet tesznek félre, de ők még mindig a válaszadók csupán 8 százalékát teszik ki. Ennél is aggasztóbb, hogy a lakosság több mint harmada (35%), egyáltalán nem tud félretenni, egyik hónapról a másikra él.
Akik spórolni tudnak valamennyit, azok nagy része még mindig jóval kevesebbet tud, mint ami szerintük ideális lenne a nyugdíjas éveikre. A válaszadók 2023-ban még azt gondolták, hogy 82 000 forint az ideális nyugdíjas évekre félretett pénz, idén – valószínűleg a fogyasztói árak növekedése miatt is – már úgy vélekednek, hogy havonta mintegy 96 000 forintot kellene félretenni a nyugodt időskori évekre.
Borúlátó magyarok: rosszabbul fogunk élni évtizedek múlva
A 2023-as kutatáshoz hasonlóan a megkérdezettek közel harmada (26%) most is úgy gondolja, hogy néhány évtized múlva sokkal rosszabbul fognak élni az aktív keresők; harmaduk (33%) szerint pedig ugyanilyen pénzügyi körülményekkel számolhatunk. Míg 2023-ban a lakosság ötöde, 2025-ben már negyedük véli úgy, hogy évtizedek múlva jobban fognak élni az aktív dolgozók.
A nyugdíjas évek tekintetében is meglehetősen pesszimista a jövőkép – derült ki a kutatásból. A válaszadók 19 százaléka szerint néhány évtized múlva valamelyest romlanak majd az idősek kilátásai, míg 32 százalékuk úgy véli, hogy sokkal rosszabb helyzetben lesznek. Még azoknak is több mint fele hiszi, hogy rosszabb lesz a nyugdíjasoknak, akik saját maguk havi szinten több mint 150 000 forintot tudnak félretenni. 2023-hoz képest ugyanakkor nőtt azok száma, akik bizakodóbbak, de még mindig csak 13 százalék gondolja azt, hogy valamelyest kedvezőbbek lesznek a körülmények.
Összeomló állami nyugdíjrendszerre számít a hazai lakosság a kutatás szerint
A lakosság mintegy fele (48%) továbbra is arra számít, hogy jövedelemkiegészítés miatt a nyugdíjas éveikben is dolgozni fognak és a válaszadók több mint fele (53%) gondolja azt, hogy
mire nyugdíjba menne még nehezebb helyzetben lesz majd az állami nyugdíjrendszer.
A korábbi kutatáshoz képest nőtt azok száma (35%), akik gyermekeik figyelmét is felhívják a nyugdíjcélú megtakarítás fontosságára, és a fiatalok is egyre tudatosabbak: míg 2023-ban a 18-29 évesek 30 százaléka, idén már 40 százaléka érzi úgy, hogy pályakezdőként el kellene kezdeniük félretenni a nyugdíjas éveikre.
A felmérés rávilágít arra, hogy azok 38 százaléka, akiknél jövőre az szja-kedvezmények vagy a családi adókedvezmény bevételnövekedést eredményez, a mindennapi szükségletek fedezésére fordítaná a családi kasszában jelentkező pluszt. Emellett 30 százalékuk lakásfelújításra vagy lakásvásárlásra, illetve 27 százalékuk a gyermekeik tanulmányaira költené az extra bevételt - írta a Generali közleményében.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
