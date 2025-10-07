  • Megjelenítés
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam

Portfolio
Az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálatot indított az AppLovin adatgyűjtési gyakorlatával kapcsolatban, aminek hatására a mobilhirdetési technológiai vállalat részvényei zuhanni kezdtek - közölte a Bloomberg.
A SEC különösen azokat a vádakat vizsgálja,

amelyek szerint az AppLovin megsértette a platformpartnerek szolgáltatási megállapodásait, hogy célzottabb hirdetéseket juttasson el a fogyasztókhoz.

A vizsgálatot a hatóság kiber- és új technológiákkal foglalkozó részlege végzi.

Az AppLovin részvényei a hírre reagálva akár 14%-ot zuhantak, ami az elmúlt hat hónap legnagyobb napon belüli visszaesését jelenti. A vállalat piaci értéke idén közel megduplázódott, elérve a 230 milliárd dollárt, és szeptemberben bekerült az S&P 500 indexbe.

A tőzsdefelügyelet egy korábbi bennfentes bejelentése, valamint több shortos befektető jelentése alapján indította a vizsgálatot. A Fuzzy Panda és a Muddy Waters jelentései azzal vádolták az AppLovint, hogy visszaél helyzetével a mobilhirdetési ökoszisztémában, és jogosulatlanul gyűjt azonosítókat más platformokról a felhasználók követésére és hirdetések célzására.

Adam Foroughi, az AppLovin vezérigazgatója márciusban cáfolta a vádakat, és pontatlanságokkal telinek nevezte a shortosok jelentéseit. A vállalat Alex Spiro neves ügyvédet bízta meg a shortos jelentések kivizsgálásával.

Az AppLovin platformpartnerei között olyan cégek szerepelnek, mint a Meta, az Amazon és a Google. A vállalat alkalmazásainak követniük kell a Google és az Apple által meghatározott alkalmazásbolt-szabályokat is. Egyelőre nem világos, hogy a SEC mely partnerkapcsolatokat vizsgálja.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

