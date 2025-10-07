Tízből hat pénzügyi vezető csökkentett költségeket tavaly, de még többen fejlesztenének

A hazai pénzügyi vezetők (CFO-k) a gazdasági nehézségekre és a szakemberhiányra nemcsak rövid távú költségoptimalizálással, hanem hosszú távú technológiai modernizációval válaszolnak. Tavaly a CFO-k 57%-a vezetett be költségcsökkentési intézkedéseket, miközben 62% automatizációs és digitalizációs fejlesztéseket tervez a következő három évben. A fenntarthatósági jelentésekhez és ESG-beszámolókhoz szükséges adatok előállítása pedig egyre nagyobb erőforrásokat igényelnek a pénzügyi csapatoktól - állapíotta meg a PwC felmérése.

A PwC 7. Magyarországi Pénzügyi Vezetői Felmérését bemutató eseményen a digitalizációs megoldásokról, a pénzügyi csapatok kompetenciafejlesztéséről és EPM-rendszerekről is szó esett a tanácsadócég közleménye szerint. A felmérés főbb megállapításai:

A magyar pénzügyi vezetők helyzetét számos tényező nehezítette, és idén jelentős növekedés tapasztalható minden kockázati tényező esetében a 2024-es kiemelkedő optimizmushoz képest.

A válaszadók 83%-a komoly akadályként jelölte meg a kedvezőtlen gazdasági környezetet, 79%-uk a geopolitikai kockázatokat és a protekcionizmust, és azonos, 74%-os arányban a képzett szakemberek hiányát, valamint a túlszabályozottság erősödését.

A következő hároméves időtávon a legnagyobb kihívások között a csapatuk motiváltságának megtartását és növelését (78%), a képzett munkatársak megtalálását és megtartását (75%), valamint a költségek csökkentésére irányuló nyomás kezelését (78%) említették.

A CFO-k 52%-a szerint a folyamatok nem kellő mértékben standardizáltak , ami akadályozza a hatékonyság növelését.

, ami akadályozza a hatékonyság növelését. A válaszadók 25%-a tervez folyamatátvilágításba és -fejlesztésbe fektetni a következő 1-3 évben.

72%-ra növekedett azok aránya, akik a szigetszerű működést és a folyamatszemlélet hiányát látják problémának (63% volt 2024-ben).

A generatív mesterséges intelligencia (genAI) megoldások bevezetése látványos növekedést mutat: míg az elmúlt három évben csak 6% fektetett ilyen technológiába, a következő három évben már 38% tervezi ezt.

56%-a használ jelenleg valamilyen genAI-on alapuló megoldást, de ezek többsége főként általános működési feladatokban jelenik meg, míg a stratégiai jelentőségű területeken, mint a menedzsmentriport vagy előrejelzés, a technológia használata még kevésbé elterjedt.

A technológiai fejlődésben rejlő hatékonyságnövelési lehetőségek kiaknázása még csak most kezd igazán teret nyerni a pénzügyi funkciókban.

Azok, akik használnak generatív AI-on alapuló megoldásokat, főként szövegek írására, keresésére, illetve egyéb egyszerű feladatokra alkalmazzák azokat” – mutat rá Balogh Roland, a PwC Magyarország CFO tanácsadási csapatának igazgatója, a kutatás vezetője.

A fenntarthatósági jelentésekhez és ESG-beszámolókhoz szükséges adatok előállítása egyre nagyobb erőforrásokat igényelnek a pénzügyi csapatoktól: 2024-ben 56%, 2025-ben már 61% véli úgy, hogy ezek jelentős új feladatokat hoznak - állapította meg a felmérés alapján a PwC.

