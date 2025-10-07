  • Megjelenítés
Több száz millió forintot zsebelt be két budapesti főorvos: illegális pénztárral csalták ki a betegektől a pénzt
Több száz millió forintot zsebelt be két budapesti főorvos: illegális pénztárral csalták ki a betegektől a pénzt

Kórházi vesztegetés gyanújával őrizetbe vett a rendőrség három egészégügyi dolgozót Budapesten - számolt be a Police.hu.

A rendőrség beszámolója szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat 2023. október 6-án tett feljelentést, mert a gyanú szerint egy fővárosi kórház belgyógyászatán két főorvos az osztályon történő államilag finanszírozott elhelyezésért és ellátásért

jogtalanul havi 100-140 ezer forintot kért alapítványi támogatás címén.

A jogszerűség látszata érdekében egy illegális pénztárt is működtettek, vagy a főorvosok maguk vették át a pénzt. Távollétükben a pénzt egy, a kórház alkalmazásában álló szociális munkás vette át. A Budapesti Rendőr-főkapitányság Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály rendőrei két évnyi adatgyűjtést követően 2025. október 1-én fogták el a három embert.

Az orvosoktól több száz millió forintot, iratokat és technikai eszközöket foglaltak le.

Az egyik főorvost 40, a másikat 51 rendbeli, a szociális munkást 4 rendbeli vesztegetés elfogadása bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. A két orvost őrizetbe vették, kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.

