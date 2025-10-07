Új befektetési és finanszírozási egyesület alakult: a fő fókusz a fenntartható pénzügyeken lesz

Tizenhat magyarországi pénzügyi intézmény összefogásával hivatalosan is megalakult a HuSif – Magyarországi Fenntartható

Befektetési és Finanszírozási Egyesület. Az egyesület előkészítése 2024 ősze óta zajlott, mostanra pedig a szakma meghatározó szereplőinek részvételével megkezdheti működését - áll a szervezet közleményében.

A HuSif célja, hogy előmozdítsa a fenntartható pénzügyek hazai elterjedését, és elősegítse, hogy a magyarországi privát források minél nagyobb arányban környezetileg és társadalmilag hasznos beruházásokba áramoljanak. Ennek érdekében az egyesület több területen is aktív: lakossági ismeretterjesztést folytat, népszerűsíti a fenntartható pénzügyi termékeket, képzéseket és workshopokat szervez tagjai számára, párbeszédet folytat a szabályozó hatóságokkal, valamint szakmai koncepciókat és javaslatokat dolgoz ki, amelyek elősegítik a fenntartható beruházások bővülését Magyarországon.

A HuSif az európai és nemzetközi trendekbe is illeszkedik: számos országban működik hasonló Sustainable Investment Forum (SIF), többek között Németországban, Angliában, Lengyelországban, de Japánban és az Egyesült Államokban is. Európai szinten a szervezeteket az Eurosif fogja össze, amely a HuSif-ot megfigyelő tagként már fel is vette a hálózatába. Az egyesület elnökségét a magyar pénzügyi szektor meghatározó intézményeinek képviselői alkotják:

Szaniszló Bálint, Erste Bank – a HuSif elnöke

Böröczky Dezső, Gránit Alapkezelő

Naár Tímea, OTP Bank

Suba Levente, K&H Bank

Szarka Gergő, OTP Alapkezelő

„Hatalmas potenciál van a lakossági megtakarítások fenntartható befektetések felé terelésében, hiszen sokszor még a környezettudatosan élők sincsenek tisztában azzal mennyivel többet tehetnek a környezetért a befektetési döntéseiken keresztül. A HuSif - többek között - erre fogja felhívni a figyelmet és olyan pénzügyi célokat szeretnénk előmozdítani, amelyek egyszerre előnyösek az ügyfeleknek, a pénzügyi intézményeknek és a bolygónak is.” – emelte ki Szaniszló Bálint, a HuSif elnöke.

Szaniszló Bálint Erste Bank Hungary, fenntarthatósági iroda vezető Bálint közel 20 éve dolgozik a bankszektorban, 2022 eleje óta a Fenntarthatósági Iroda vezetőjeként irányítja az Erste Bank zöld átmenetét. 2015 és 2021 között a Stratégiai Kockázatkezelési területen Tovább … Tovább Bálint közel 20 éve dolgozik a bankszektorban, 2022 eleje óta a Fenntarthatósági Iroda vezetőjeként irányítja az Erste Bank zöld átmenetét. 2015 és 2021 között a Stratégiai Kockázatkezelési területen

Az alapító 16 intézmény mellett több további szereplő is jelezte csatlakozási szándékát, így az egyesület bővülése várható a közeljövőben. Az egyesület alapítás jogi folyamatait a Gárdos Mosonyi Tomori Ügyvédi Iroda támogatta.

Az alapító illetve induláskor csatlakozó tagok: Allianz Hungária Zrt., Amundi Alapkezelő Zrt., CIB Bank Zrt., Eurizon Asset Management Hungary Zrt., Erste Bank Zrt., Erste Alapkezelő Zrt., FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt., Gránit Alapkezelő Zrt., HOLD Alapkezelő Zrt., K&H Bank Zrt., K&H Biztosító Zrt., KBC Asset Management N.V. Magyarországi Fióktelepe, OTP Bank Nyrt., OTP Alapkezelő Zrt., VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt., pártoló tag: Aquincum Sustainable Finance Nonprofit Kft.