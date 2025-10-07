Utolsó lehetőség: holnap jön az év legfontosabb energetikai eseménye!

A konferencia középpontjában a zöld átállás okozta rendszerszintű alkalmazkodása, a piaci rugalmasság, az ellátásbiztonság új megközelítése és a hosszú távú energiapiaci modellek állnak. A nap során választ kapunk arra, hogyan reagálnak a hazai és nemzetközi szereplők a fenntartható átmenet kihívásaira, miként kezelhető a piaci volatilitás, és milyen üzleti megoldások biztosíthatnak tartós alapot a következő évek energetikai beruházásaihoz.
A plenáris szekcióban Lantos Csaba energiaügyi miniszter mellett olyan előadók lesznek, mint például
- Mátrai Károly, vezérigazgató, MVM Csoport: "Ellátásbiztonság a jelenben - diverzifikáció és alkalmazkodás az új gázpiacon"
- dr. Guntram Würzberg, elnök-vezérigazgató, E.ON Hungária Csoport: "Powering Progress: E.ON’s Role in Hungary’s Energy Transition"
- ifj. Chikán Attila, vezérigazgató, ALTEO: "Kihívásból lehetőség - Komplex energetikai megoldások nagyvállalatoknak és időjárásfüggő erőműveknek"
- Szabó Gergely, regionális elnök, MET Central Europe: "Egyensúlyi változók az energiában"
De ez nem minden! A délutáni szekciókban többek között Ferencz I. Szabolcs (FGSZ), Batta Gergő (MAVIR), Beck Zsófia (BCG), Jákli Gergely (Paks II.), Pintér László (HUPX), Ritócz András (Cesi Hungary) és Steiner Attila (Energiaügyi Minisztérium) is színpadra lépnek - közvetlen betekintést adva az energiaszektor fizikai, piaci és digitális átalakulásába.
A legforróbb témák, amiket nem érdemes kihagyni:
-
Villamosenergia-piac új kihívásai: a negatív nappali árak és az esti árcsúcsok üzleti következményei
-
EKR és energiahatékonyság: új benchmarkok, auditmodellek és vállalati stratégiák
-
PPA és cPPA szerződések: hogyan lesz a hosszú távú árstabilitásból versenyelőny
-
Energiatárolás üzleti modelljei: a METÁROLÓ és a piaci alapú megtérülés dilemmája
-
Biogáz és hidrogén: a zöld molekulák szerepe a jövő gázrendszerében
-
Energiabiztonság 2.0: AI, kiberkockázat, digitális infrastruktúra és nyersanyagverseny
-
Jedlik Ányos Energetikai Program: a vállalati zöldberuházások új állami támogatási keretrendszere
Holnap a Marriott Hotelben gyűlik össze a hazai energiaszektor krémje, ahol a piac jövőjét formáló stratégiák és trendek születnek.
Regisztráljon most - a helyek korlátozott számban még elérhetők!
Címlapkép forrása: Portfolio
