Véget ért a menetelés, mínuszban zárt Amerika

Az USA-ban is mérsékelt emelkedés látható a tőzsdéken, a Dow 0,3 százalékos, az S&P 500 0,2 százalékos, a Nasdaq pedig 0,1 százalékos erősödéssel indított.

Az S&P 500 és a Nasdaq ezzel új történelmi csúcsot döntött.

Az elmúlt napokban az AI-sztori mellett a kormányzati leállással kapcsolatos hírekre figyeltek a befektetők. Ma már hetedik napja tart a leállás, amely késleltette a legfontosabb gazdasági adatok közzétételét, például a múlt péntekre várt szeptemberi foglalkoztatási jelentést, ami miatt Fednek kevesebb információ áll rendelkezésére a következő kamatdöntés előtt.