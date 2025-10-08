Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat

A BMW visszavágta éves pénzügyi előrejelzését, miután a kínai eladások tovább gyengültek, és a vámok is rontották a profitot.

A BMW csökkentette idei pénzügyi kilátásait, mivel a Kínában tartósan gyenge értékesítések és a vámokkal kapcsolatos költségek egyre inkább nyomást alatt tartják a konszern eredményét.

A német gyártó közölte, hogy

a 2025-ös adózás előtti csoportszintű eredmény várhatóan kissé alacsonyabb lesz a tavalyinál, miközben korábban még stagnálással számoltak,

emellett a cég jelentősen visszavágta az autóipari szabad cash flow-ra vonatkozó előrejelzését is.

A BMW most 2,5 milliárd euró feletti szabad cash flow-ra számít, míg korábban 5 milliárd euró feletti értéket jelzett előre.

A vállalat közlése szerint az előrejelzés módosítása részben a kínai márkakereskedők támogatásához kapcsolódó kifizetésekkel függ össze, mivel a helyi bankok csökkentették a jutalékokat az autófinanszírozási termékek értékesítése után.

A BMW emellett módosította azon feltételezéseit is, mikor számíthat a vám-visszatérítések kifizetésére az amerikai és a német hatóságoktól, amelyek együttesen több százmillió eurót tesznek ki.

A BMW most 2026 helyett 2025-re várja ezek megtérítését.

Az Egyesült Államok szeptemberben 15%-ra csökkentette az EU-ból származó autókra kivetett vámokat, visszamenőlegesen augusztus 1-jéig.

A BMW nemrég avatta fel debreceni gyárát, és mutatta be az új iX3-as modellt, valamint a Neue Klasse architektúrát, amivel kapcsolatban nagyok a cég várakozásai.

Címlapkép forrása: Leonhard Simon/Getty Images