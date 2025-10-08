  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat
Üzlet

Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat

Portfolio
A BMW visszavágta éves pénzügyi előrejelzését, miután a kínai eladások tovább gyengültek, és a vámok is rontották a profitot.

A BMW csökkentette idei pénzügyi kilátásait, mivel a Kínában tartósan gyenge értékesítések és a vámokkal kapcsolatos költségek egyre inkább nyomást alatt tartják a konszern eredményét.

A német gyártó közölte, hogy

  • a 2025-ös adózás előtti csoportszintű eredmény várhatóan kissé alacsonyabb lesz a tavalyinál, miközben korábban még stagnálással számoltak,
  • emellett a cég jelentősen visszavágta az autóipari szabad cash flow-ra vonatkozó előrejelzését is.

A BMW most 2,5 milliárd euró feletti szabad cash flow-ra számít, míg korábban 5 milliárd euró feletti értéket jelzett előre.

A vállalat közlése szerint az előrejelzés módosítása részben a kínai márkakereskedők támogatásához kapcsolódó kifizetésekkel függ össze, mivel a helyi bankok csökkentették a jutalékokat az autófinanszírozási termékek értékesítése után.

A BMW emellett módosította azon feltételezéseit is, mikor számíthat a vám-visszatérítések kifizetésére az amerikai és a német hatóságoktól, amelyek együttesen több százmillió eurót tesznek ki.

A BMW most 2026 helyett 2025-re várja ezek megtérítését.

Az Egyesült Államok szeptemberben 15%-ra csökkentette az EU-ból származó autókra kivetett vámokat, visszamenőlegesen augusztus 1-jéig.

A BMW nemrég avatta fel debreceni gyárát, és mutatta be az új iX3-as modellt, valamint a Neue Klasse architektúrát, amivel kapcsolatban nagyok a cég várakozásai.

Kapcsolódó cikkünk

Történelmi pillanat: átadták a BMW debreceni gyárát, Orbán Viktor is beszédet mondott

Új korszak kezdődik a BMW-nél, Debrecenben mutatták meg nekünk a jövőt

Bemutatták az új BMW-t, amit Debrecenben fognak gyártani

Címlapkép forrása: Leonhard Simon/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-2195293512-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-pénzügy-részvény-részvénypiac-tőkepiac-tőzsde
Üzlet
Nagy rali után megpihennek a tőzsdék
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility