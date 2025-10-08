  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Cristiano Ronaldo lett az első dollármilliárdos futballista a világon
Üzlet

Cristiano Ronaldo lett az első dollármilliárdos futballista a világon

Portfolio
Cristiano Ronaldo újabb történelmi rekordot állított fel, a portugál sztár az első futballista, aki dollármilliárdos lett. A negyvenéves játékos a szaúdi Al-Nassr csapatával kötött több százmillió dolláros szerződésével a világ leggazdagabb sportolói közé emelkedett, írja a Bloomberg.

Több mint húszéves karrierje során Ronaldo a legnagyobb európai klubokban játszott, Manchester United, Real Madrid, Juventus, és közben ügyesen kamatoztatta hírnevét olyan márkákkal való együttműködésekkel, mint az Armani vagy a Nike. De igazi vagyoni áttörését a szaúdi Al-Nassrhoz való átigazolása hozta el

a legfrissebb, 2025 júniusi szerződéshosszabbítása több mint 400 millió dollárt ér.

A Bloomberg Billionaires Index számításai szerint Ronaldo nettó vagyona elérte az 1,4 milliárd dollárt, amivel az első futballista, aki hivatalosan is eljutott erre a szintre.

2002–2023 között több mint 550 millió dollárt keresett fizetésként. Hosszú távú Nike-szerződése évente közel 18 millió dollárt hozott, és további márkák, Armani, Castrol még 175 millió dollárral gyarapították vagyonát. A 2023-as Al-Nassr-szerződésével évente mintegy 200 millió dollárt keres adómentesen, 30 milliós aláírási bónusszal.

Ronaldo ingatlanokba és portugál vállalkozásokba fektet, többek között a City of Padel klubba és a Lisboa Racket Centerbe is. Saját márkái, a CR7, szállodalánca, edzőtermei és médiacége is van. Ingatlanjai között megtalálható egy Madeirán álló villa, egy rekordárú lisszaboni penthouse, és egy 20 millió eurós rezidencia a luxusnak számító Quinta da Marinha golfüdülőben.

Ronaldo pénzügyi karrierjét Miguel Marques, a lisszaboni LMcapital Wealth Management ügyvezetője kezeli, aki egyébként korábban svájci bankár volt.

Címlapkép forrása: Abdullah Ahmed/Getty Images

