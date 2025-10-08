Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be

A Tesla bemutatta a Model Y és Model 3 Standard változatait, amelyek olcsóbbak, egyszerűbbek, ezzel a lépéssel az amerikai autógyártó a tömegpiac felé nyit, írja a Yahoo Finance.

A Tesla bemutatta a Model Y lecsupaszított változatát, a Model Y Standardot, és meglepetésként leleplezte a Model 3 Standardot is.

Mindkét modell rendelhető az amerikai Tesla-oldalon:

A Model Y Standard hátsókerék-meghajtású változata, 39 990 dollárról indul, és a 18 colos alap kerekekkel 516 kilométeres becsült hatótávot kínál.

A Model 3 Standard még ennél is olcsóbb, 36 990 dollárba kerül, ugyanazzal a hatótávval.

A Model Y november–decemberi, a Model 3 pedig december–januári szállítással lesz elérhető.

Megjelenésében a Standard kivitel egyszerűbb: a Model Y-nál hiányzik az első és hátsó fénycsík, és csak három színben rendelhető – Stealth Grey, fehér és Diamond Black. Az utastérben kizárólag fekete szín érhető el.

Címlapkép forrása: Stanislav Kogiku/SOPA Images/LightRocket via Getty Images