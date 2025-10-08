Felpattant az OTP, ralizott a Rába

Szerdán az OTP volt a legjobban teljesítő blue chip, a midcapeknél pedig a Rába teljesített a legerősebben.

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

Ma a BUX-index 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest.

Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és a Duna House állt a lista élén 4,7 illetve 3,0 százalékos emelkedéssel, az Akko és az Opus állt ma a sor végén 1,9 illetve 2,7 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ