Felpattant az OTP, ralizott a Rába

Ma a BUX-index 0,5 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát hosszútávon emelkedő trendről beszélhetünk, viszont a 20 és az 50 napos mozgóátlaga alá került az index, ami rövid- és középtávon eső trendre utal.
A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, az OTP árfolyama 1,2 százalékkal került feljebb, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékot emelkedett az előző napi záróárfolyamához képest.
Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban áll, míg a Mol árfolyama 0,6 százalékot esett az előző napi záróárfolyamához képest.
Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
A közepes kapitalizációjú magyar vállalatok részvényei ma jól teljesítettek, a Rába és a Duna House állt a lista élén 4,7 illetve 3,0 százalékos emelkedéssel, az Akko és az Opus állt ma a sor végén 1,9 illetve 2,7 százalékos emelkedéssel.
Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.
Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Címlapkép forrása: Nora Sahinun
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
