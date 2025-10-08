  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia
Üzlet

Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia

Portfolio
Elon Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI újabb nagy finanszírozási körbe kezdett, a korábban tervezettnél is nagyobb összeggel. A vállalat célja, hogy felgyorsítsa az AI-fejlesztéseket, és ennek érdekében az Nvidia is beszáll a befektetők közé. A projekt az iparág egyik legnagyobb AI-infrastruktúra-beruházásává válhat, írja a Bloomberg.
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

Elon Musk mesterségesintelligencia-startupja, az xAI a vártnál is több tőkét von be: a vállalat a tervezett finanszírozási körét 20 milliárd dollárra emeli, többek között az Nvidia támogatásával.

A finanszírozási konstrukció részvényből és hitelből áll, és egy különleges célú befektetési társaságon keresztül valósul meg, amely Nvidia processzorokat vásárol, majd azokat bérbe adja az xAI-nak a cég Colossus 2 nevű projektjéhez. Ez a vállalat legnagyobb adatközpontja, amely Memphisben található.

A források szerint az Nvidia akár 2 milliárd dollárt fektethet be.

Ez a stratégia lehetővé teszi a chipgyártónak, hogy felgyorsítsa ügyfelei AI-beruházásait. Az xAI eredetileg ennek a felét tervezte bevonni, de a tőkegyűjtés várhatóan tovább is nőhet.

Ez a finanszírozási kör csak a legújabb példa a mesterséges intelligencia boomra, a legnagyobb technológiai cégek több tízmilliárd dollárt költenek AI-infrastruktúra kiépítésére.

Nemrég az OpenAI többéves együttműködést kötött az AMD-vel, a Meta az utóbbi hónapokban 29 milliárd dollárnyi adatközpont-finanszírozást szerzett, míg az Oracle 38 milliárdos hitelt szerzett infrastruktúra-fejlesztésre.

Az xAI finanszírozása várhatóan 7,5 milliárd dollárnyi részvényből és akár 12,5 milliárd dollárnyi hitelből fog állni.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-2195293512-árfolyam-befektetés-elemzés-grafikon-kereskedés-pénzügy-részvény-részvénypiac-tőkepiac-tőzsde
Üzlet
Nagy rali után megpihennek a tőzsdék
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility