Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia

Elon Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI újabb nagy finanszírozási körbe kezdett, a korábban tervezettnél is nagyobb összeggel. A vállalat célja, hogy felgyorsítsa az AI-fejlesztéseket, és ennek érdekében az Nvidia is beszáll a befektetők közé. A projekt az iparág egyik legnagyobb AI-infrastruktúra-beruházásává válhat, írja a Bloomberg.

Elon Musk mesterségesintelligencia-startupja, az xAI a vártnál is több tőkét von be: a vállalat a tervezett finanszírozási körét 20 milliárd dollárra emeli, többek között az Nvidia támogatásával.

A finanszírozási konstrukció részvényből és hitelből áll, és egy különleges célú befektetési társaságon keresztül valósul meg, amely Nvidia processzorokat vásárol, majd azokat bérbe adja az xAI-nak a cég Colossus 2 nevű projektjéhez. Ez a vállalat legnagyobb adatközpontja, amely Memphisben található.

A források szerint az Nvidia akár 2 milliárd dollárt fektethet be.

Ez a stratégia lehetővé teszi a chipgyártónak, hogy felgyorsítsa ügyfelei AI-beruházásait. Az xAI eredetileg ennek a felét tervezte bevonni, de a tőkegyűjtés várhatóan tovább is nőhet.

Ez a finanszírozási kör csak a legújabb példa a mesterséges intelligencia boomra, a legnagyobb technológiai cégek több tízmilliárd dollárt költenek AI-infrastruktúra kiépítésére.

Nemrég az OpenAI többéves együttműködést kötött az AMD-vel, a Meta az utóbbi hónapokban 29 milliárd dollárnyi adatközpont-finanszírozást szerzett, míg az Oracle 38 milliárdos hitelt szerzett infrastruktúra-fejlesztésre.

Az xAI finanszírozása várhatóan 7,5 milliárd dollárnyi részvényből és akár 12,5 milliárd dollárnyi hitelből fog állni.

Címlapkép forrása: Justin Sullivan/Getty Images