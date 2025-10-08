Itt a világ legfiatalabb self made dollármilliárdosa

A Bloomberg statisztikái szerint Shayne Coplan a Polymarket nevű platform tulajdonosa a világ legfiatalabb self made milliárdosa.

Shayne Coplan a Polymarket nevű platform fejlesztője, amely 2020 júniusában indult el, lehetővé téve, hogy az emberek valós események kimenetelére fogadjanak.

Coplan platformja most óriási befektetést kapott,

a New York Stock Exchange tulajdonosa, az Intercontinental Exchange (ICE) akár 2 milliárd dollárt fektet a cégbe, ezzel 8 milliárd dolláros értékelést adva a cégnek.

Ennek révén Coplan, mindössze 27 évesen, a világ legfiatalabb self made milliárdosa lett a Bloomberg Billionaires Index szerint.

A Polymarket lényege, hogy a felhasználók különféle eseményekre, például választásokra, kamatdöntésekre vagy akár a Time magazin „Év embere” címére, tehetnek fogadásokat. A cég és versenytársai, például a Kalshi és a Robinhood, a predikciós piacokat pénzügyi termékként pozícionálják, így megkerülik a legtöbb államban érvényes sportfogadási tilalmakat.

Címlapkép forrása: Kent Nishimura/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ