Ma már versenyhátrányt okoz a cégeknek a komplex energetikai megoldások hiánya

Napjainkban az egyszeri vállalatvezetőnek egyszerre kell geopolitikai és egyéb szakértőnek, illetve jósnak lennie ahhoz, hogy a saját cégének megfelelő stratégiát tudjon létrehozni, minden fontos rendszert átlátva. A vállalatok számára a megfelelő energiaellátási mix kialakítása elengedhetetlen, az energiaellátási optimumot egy portfólióval lehet megtalálni, míg a holisztikus energiastratégia és a komplex energetikai megoldások hiánya versenyhátrányt okoz - mondta ifj. Chikán Attila, elnök, vezérigazgató, BCSDH, Alteo a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián.

Napjainkban az egyszeri vállalatvezetőnek egyszerre kell geopolitikai és egyéb szakértőnek, illetve jósnak lennie ahhoz, hogy a saját cégének megfelelő stratégiát tudjon létrehozni, minden fontos rendszert átlátva

- kezdett bele előadásába ifj. Chikán Attila. Közben bizonyos vállalatok esetében az sem biztos, hogy rendelkezésre állnak-e a költséghatékony, megfelelő minőségű lehetőségek, vagy egyáltalán van-e értelme az átállásnak az ő esetükben - tette hozzá.

Chikán szerint már nem tértünk vissza a háború előtti boldog békeidőkbe,

és nem is fogunk, nem lehet már olyan energiapolitikát csinálni, különben az összes kihívás a nyakunkba zúdulna,

ugyanis egyszerre rengeteg szempontnak kell megfelelni majd hozzátette, hogy ilyen körülmények között a vállalatok számára a megfelelő energiaellátási mix kialakítása elengedhetetlen. "A vállalat energiaellátási optimumát egy portfólióval lehet megtalálni" - mondta.

A holisztikus energiastratégia és a komplex energetikai megoldások hiánya egyértelműen versenyhátrányt okoz a szakember szerint, aki úgy vélte, lényeges, hogy a kapcsolatoknak a win-win helyzetre kell épülnie, ilyen stratégiai együttműködéseket kell kialakítania akár iparágak között is. A komplex megközelítés számos előnnyel jár, például a vállalat pontos képet kap a fogyasztásáról és költségszerkezetéről.

Az Alteo a teljes energetikai értéklánc mentén működik, diverz és kiegyensúlyozott tradicionális és megújuló erőművi portfólióval rendelkezik, amibe a földgáz is beletartozik még egy-két évtizedig, optimalizált megoldásokat kínálva a teljes értékláncon át - mondta ifj. Chikán Attila.

Lényeges a gazdaságos üzemméret kialakítása, ami már önmagában előnyöket hoz, de emellett olyan speciális megoldások együttes alkalmazását is lehetővé teszi, amelyeket külön-külön esetleg nem érné meg egy vállalatnak.

Így kovácsolható a szükségből erény, és maximalizálhatók az előnyök, illetve minimalizálhatók a hátrányok

- emelte ki. Hozzátette a megfelelő finanszírozás fontosságát is, amihez jó üzemméret és tudatos építkezés kell elmondása szerint.

Mindehhez olyan egyéb szolgáltatási tevékenységek adódnak, mint például a beruházások menedzselése, az erőműépítés vagy az energia lekereskedése. Vannak továbbá az egyelőre a jövő zenéjét jelentő olyan 'nice-to-have' megoldások is, mint például az e-mobilitás és az energetika együttműködése az energiatárolás területén.

A szakember előadásában többféle esethez és célhoz igazodó példával is szemléltette a nagyvállalatok és időjárásfüggő erőművek előtt álló kihívásokat, valamint a rendelkezésre álló komplex energetikai megoldásokat.

Az Alteo saját jövőképével kapcsolatban elmondta, hogy

cél a diverz saját és menedzselt eszközportfólió bővítése, a termelésmenedzsment képességek fejlesztése, az O&M képességek bővítése, a nagy- és kiskereskedelmi jelenlét erősítése, az ETS és energiahatékonysági lehetőségek kihasználása, az e-mobilitási lehetőségek innovatív kiaknázása, illetve a szintlépés a körforgásos gazdaságban.

Címlapkép forrása: Portfolio