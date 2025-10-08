A McDonald's és a Michelin-csillagos magyar séf, Rácz Jenő közötti közös munka már harmadik éve zajlik, erre építve született meg a Limited by Rácz Jenő menü. A menü fő eleme egy szendvics, amelynek alapja egy extrán vajas, briósszerű, len- és szezámmagos zsemle. A belsejében marhahúspogácsa, tömbből szeletelt füstölt sajt, paradicsom, lollo rosso saláta, bacon, pirított és friss hagyma kap helyet.

A menühöz jár egy fekete fokhagymából készült szósz, fűszeres burgonya, és egy 0,4 literes választható üdítő. A szendvics elérhető McMenü és McMenü Plusz ajánlatként is. A Limited by Rácz Jenő menü október 8-án a McDonald’s alkalmazásában lesz először elérhető, de október 9-től már a McDonald’s minden rendelési csatornáján hozzáférhető.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio