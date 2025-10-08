Újabb akadály hárult el a Rába felvásárlása elől, ugrik az árfolyam

Portfolio Investment Day 2025 November 18-án lesz a Portfolio Investment Day 2025 befektetési konferenciánk, ahol profi szakemberek osztják meg befektetési ötleteiket, legyen szó a részvény-, állampapír-, nyersanyag-, kripto-, ingatlan- vagy műtárgypiacról. Most érdemes jelentkezni!

A Rába tegnap piaczárás után tette közzé, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. hivatalosan is ajánlatot tett arra, hogy megvásárolja a Rába összes részvényét.

Az ilyen üzleti lépésekhez általában több ország versenyhatóságának jóváhagyása is kell. A 4iG ezért benyújtotta a szükséges engedélykérelmeket Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is.

A magyar kormány pedig külön rendeletet adott ki, amelyben kimondta, hogy

a Rába és a 4iG közötti üzlet nemzetstratégiai jelentőségű, vagyis fontos az ország védelmi és ipari érdekei szempontjából.

Emiatt a kormány mentességet adott a Gazdasági Versenyhivatal engedélye alól, tehát nem kell külön versenyhatósági jóváhagyás ahhoz, hogy az üzlet megvalósuljon.

Erre a hírre ma közel 4 százalékot emelkedett a Rába, és 1 százalékot a 4iG árfolyama.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ