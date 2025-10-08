  • Megjelenítés
Újabb akadály hárult el a Rába felvásárlása elől, ugrik az árfolyam
Újabb akadály hárult el a Rába felvásárlása elől, ugrik az árfolyam

A kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette az ügyletet, így a GVH-engedély előzetes feltételként okafogyottá vált, erre emelkedett ma nagyot a Rába részvényárfolyama.

A Rába tegnap piaczárás után tette közzé, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. hivatalosan is ajánlatot tett arra, hogy megvásárolja a Rába összes részvényét.

Az ilyen üzleti lépésekhez általában több ország versenyhatóságának jóváhagyása is kell. A 4iG ezért benyújtotta a szükséges engedélykérelmeket Albániában, Montenegróban és Észak-Macedóniában is.

A magyar kormány pedig külön rendeletet adott ki, amelyben kimondta, hogy

a Rába és a 4iG közötti üzlet nemzetstratégiai jelentőségű, vagyis fontos az ország védelmi és ipari érdekei szempontjából.

Emiatt a kormány mentességet adott a Gazdasági Versenyhivatal engedélye alól, tehát nem kell külön versenyhatósági jóváhagyás ahhoz, hogy az üzlet megvalósuljon.

Erre a hírre ma közel 4 százalékot emelkedett a Rába, és 1 százalékot a 4iG árfolyama.

