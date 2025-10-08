  • Megjelenítés
Újabb biztosításközvetítő csatlakozik a Grantishoz
Üzlet

Újabb biztosításközvetítő csatlakozik a Grantishoz

Portfolio
Újabb példa a biztosításközvetítői piacon zajló konszolidációra: a Grantis veszi át a Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft. biztosításközvetítésre irányuló alkuszi megbízási szerződésállományát.

A társaság közleménye szerint az együttműködés új szintre emeli a Grantishoz forduló ügyfelek vagyonbiztosítási igényeinek kiszolgálását a szintén magyar tulajdonú Proviti segítségével, és az ügyfelek a személyes tanácsadói segítségen túl

a biztoshely.hu segítségével bárhonnan köthetnek vagyonbiztosítást szakértői támogatás mellett.

Sebestyén András, a Grantis Hungary Zrt. alapító vezérigazgatója elmondta: a Grantis célja, hogy az ügyfelek egyetlen pénzügyi szolgáltató segítségével kezelhessék pénzügyeikkel kapcsolatos szerződéseiket. A vagyonépítés és az életvédelem mellett a hitelezésben, befektetésben és vagyonbiztosításban is aktív a cég, evolúciójának következő lépcsőfoka a Provitivel való együttműködés.

Lukácsi János, a Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft. ügyvezetője szerint olyan hibrid szolgáltatás jön létre, amely a szakértő tanácsadást online hatékonysággal ötvözi, így az ügyfelek modern digitális megoldásokhoz férnek hozzá a vagyonbiztosítás terén, miközben a személyes tanácsadás is változatlanul megmarad.

Sebestyén András
Grantis, vezérigazgató
Az életbiztosítási, biztosítói megtakarítási és tőkepiaci közvetítői területen 14 éves tapasztalattal rendelkezik. Többesügynökként, hálózati vezetőként és tanácsadóként is dolgozott, előbb egy nagy m
Tovább
Az állomány-átruházással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendőjük: az átruházást érintő szerződések továbbra is változatlan biztosítónál, változatlan feltételekkel és kondíciók mellett érvényesek, és a kezelésükhöz kapcsolódó közvetlen feladatok ellátása szempontjából semmilyen változás nem  történik a biztosítási ügyek intézése során.

A Grantis tavaly is bejelentett egy fúziót:

