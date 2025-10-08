A társaság közleménye szerint az együttműködés új szintre emeli a Grantishoz forduló ügyfelek vagyonbiztosítási igényeinek kiszolgálását a szintén magyar tulajdonú Proviti segítségével, és az ügyfelek a személyes tanácsadói segítségen túl
a biztoshely.hu segítségével bárhonnan köthetnek vagyonbiztosítást szakértői támogatás mellett.
Sebestyén András, a Grantis Hungary Zrt. alapító vezérigazgatója elmondta: a Grantis célja, hogy az ügyfelek egyetlen pénzügyi szolgáltató segítségével kezelhessék pénzügyeikkel kapcsolatos szerződéseiket. A vagyonépítés és az életvédelem mellett a hitelezésben, befektetésben és vagyonbiztosításban is aktív a cég, evolúciójának következő lépcsőfoka a Provitivel való együttműködés.
Lukácsi János, a Proviti Biztosítási Szolgáltató Kft. ügyvezetője szerint olyan hibrid szolgáltatás jön létre, amely a szakértő tanácsadást online hatékonysággal ötvözi, így az ügyfelek modern digitális megoldásokhoz férnek hozzá a vagyonbiztosítás terén, miközben a személyes tanácsadás is változatlanul megmarad.
Az állomány-átruházással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendőjük: az átruházást érintő szerződések továbbra is változatlan biztosítónál, változatlan feltételekkel és kondíciók mellett érvényesek, és a kezelésükhöz kapcsolódó közvetlen feladatok ellátása szempontjából semmilyen változás nem történik a biztosítási ügyek intézése során.
A Grantis tavaly is bejelentett egy fúziót:
Újabb biztosításközvetítő csatlakozik a Grantishoz
Átveszik az alkuszi megbízási szerződésállományát.
