Újabb nagy autóipari cég jöhet Magyarországra!

Lázár János Siklóson arról beszélt, hogy egy nagy autóipari vállalattal tárgyalnak, amely Pécsen építhet üzemet, több tízezer munkahelyet teremtve.

Kedden a Siklóson megtartott Lázárinfón Lázár János arról beszélt, hogy

Pécsre, a pécsi önkormányzattal és a pécsi egyetemmel közösen egy nagy ipari vállalkozást, több tízezres új munkaadót és munkahelyet hoznak.

Egy nagy autóipari vállalattal tárgyalunk Pécs érdekében. Ezek a tárgyalások nyilván titkosak, hiszen óriási a konkurenciaharc, 600 hektárnyi ipari parkot készítünk elő, ennek az M6-os és az M60-as feltétele

- mondta a miniszter.

Korábbi információk alapján egy kínai autógyártóról lehet szó, a hírekben a Great Wall Motors neve is felmerült.

Magyarország az elmúlt két évtizedben Közép-Európa egyik legfontosabb autóipari központjává vált.

A Suzuki esztergomi gyára 1992-ben kezdte meg működését, a japán cég mintegy 3000 főt alkalmaz, itt gyártják a Vitara és az S-Cross modelleket.

Az Audi Hungaria 1993 óta van jelen Győrben, és ma az ország egyik legnagyobb exportőre. Az Audi-gyár több mint 12 000 embert foglalkoztat, és nemcsak autókat (Audi Q3, Q3 Sportback), hanem az egész Volkswagen-csoport számára motorokat is.

A Mercedes-Benz kecskeméti üzeme 2012-ben indult, és mintegy 4500 dolgozót foglalkoztat. A gyár kulcsszerepet játszik a márka kompakt modelljeinek, például a CLA és A-osztály szedán változatainak gyártásában, 2025-től pedig már tisztán elektromos Mercedes-modelleket is gyártanak.

A BMW legújabb nagyberuházása Debrecenben valósult meg, éves szinten 150 ezer elektromos autót fog előállítani a Neue Klasse platformra építve.

Emellett több beszállító és alkatrészgyártó is komoly szerepet játszik a hazai autóiparban, többek között a Bosch, a Continental, az SK On és a CATL akkumulátorgyártó beruházásai.

