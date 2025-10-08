Újra 30 ezer forint felett járt az OTP

Ma esnek a félvezetőgyártók, miután az amerikai képviselőház egyik bizottsága azt állította, hogy az iparág hozzájárul Kína félvezetőiparának erősítéséhez és katonai támogatásához, ami újabb exportkorlátozások lehetőségét vetíti előre.

A bizottság keddi jelentése szerint az Applied Materials, az ASML, a Tokyo Electron, a KLA és a Lam Research jelentős bevételeket realizáltak azáltal, hogy berendezéseket adtak el kínai állami tulajdonú, illetve katonai kapcsolatokkal rendelkező vállalatoknak. Ugyanakkor a testület nem állította, hogy bármelyik gyártó megsértette volna az amerikai, holland vagy japán törvényeket.

A hírre az ASML részvényei 7%-ot estek, a Tokyo Electron papírjai 2,8%-kal kerültek lejjebb, az Applied Materials részvényei 1, a KLA papírjai 1,5%-ot estek.