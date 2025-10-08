  • Megjelenítés
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék
Újra 30 ezer forint felett járt az OTP, tovább emelkedtek a tőzsdék

Európában kedvező hangulatban telt a kereskedés, és a magyar tőzsde is jól teljesített. Eközben Amerikában is jó vitt a hangulat a piacokon. Az arany árfolyama ma is új csúcsra ment, és az ezüstnél is közel a történelmi rekord. Közben a BMW profit warningja után esnek az autóipari részvények, az OTP pedig fontos szintről fordult.

Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.
Itt a vége

Erős napot zártak az amerikai tőzsdék. A Nasdaq 1, az S&P 500 0,6, A Dow Jones pedig 0,1 százalékos pluszban zárt szerdán.

Itt az amerikai kormányzati leállás újabb brutális következménye

Az amerikai adóhatóság (IRS) szerdán bejelentette, hogy a kormányzati leállás miatt kénytelen alkalmazottainak közel felét kényszerszabadságra küldeni - írta meg a CNBC.

Tovább a cikkhez
Itt az amerikai kormányzati leállás újabb brutális következménye
Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban

A republikánus törvényjavaslat, amely az amerikai kormány finanszírozását és a leállás megszüntetését célozta, szerdán nem kapta meg a szükséges szavazatokat a szenátusban.

Tovább a cikkhez
Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban
Egyre fentebb Amerika

A Nasdaq már 0,8, az S&P 500 0,5, a Dow Jones pedig 0,4 százalékos pluszban van.

NDQ_2025-10-08_18-33-37
Vallottak a profik a tőzsdei buborékról

A mesterséges intelligencia térhódítása jelentős hatást gyakorol a piacokra, a vállalatok sietnek stratégiáikat kidolgozni, miközben a befektetők az AI-hoz kapcsolódó részvények felé fordulnak. Látva a nagy emelkedést, egyre többekben fogalmazódik meg a kérdés, hogy buborék fúvódik-e a tőzsdéken. Erre adtak most választ a Goldman Sachs elemzői.  

Tovább a cikkhez
Vallottak a profik a tőzsdei buborékról
Felpattant az OTP, ralizott a Rába

Szerdán az OTP volt a legjobban teljesítő blue chip, a midcapeknél pedig a Rába teljesített a legerősebben.

Tovább a cikkhez
Felpattant az OTP, ralizott a Rába
Berobbanó márkák verik szét a régi nagyokat - Mutatunk néhány izgalmas részvényt, amivel megjátszhatjuk a globális futásmániát

Rekordszámú nevezőt várnak a hétvégén zajló budapesti maratonra, az Ultrabalatonra pár perc alatt betelnek a helyek és vannak olyan neves külföldi futóversenyek, ahová csak sorsolással tud bejutni egy hobbifutó. Nyaranta a Margit-szigeten alig lehet mozdulni a futóktól, a sportüzletekben pedig tele vannak a polcok színes futócipők végtelen választékával. A futás talán az egyik legkönnyebben elkezdhető sport az amatőrök számára, hiszen indulásnak elég a futócipő, és akár a lakásunkból kilépve, az utcán is róhatjuk a köröket, se közösség, se különleges eszköz, se terem nem kell hozzá. Nem véletlen, hogy óriási üzlet épült fel a futás köré, ennek pedig egyik legnagyobb szegmensét a futócipők adják. Az elmúlt években óriási átrendeződés zajlott a piacon, az olyan nagy klasszikus gyártók, mint a Nike vagy az Adidas kissé háttérbe szorultak és megjelentek a trónkövetelők, mint az egyedi kinézetű cipőket gyártó On, vagy a Hoka, amelyek rohamosan növelték piaci részesedésüket. Megnéztük, hogy befektetőként melyik futócipőgyártó részvénye lehet most izgalmas, ha keresni szeretnénk a globálisan tomboló futásmánián. 

Tovább a cikkhez
Berobbanó márkák verik szét a régi nagyokat - Mutatunk néhány izgalmas részvényt, amivel megjátszhatjuk a globális futásmániát
Esnek a chipgyártók

Ma esnek a félvezetőgyártók, miután az amerikai képviselőház egyik bizottsága azt állította, hogy az iparág hozzájárul Kína félvezetőiparának erősítéséhez és katonai támogatásához, ami újabb exportkorlátozások lehetőségét vetíti előre.

A bizottság keddi jelentése szerint az Applied Materials, az ASML, a Tokyo Electron, a KLA és a Lam Research jelentős bevételeket realizáltak azáltal, hogy berendezéseket adtak el kínai állami tulajdonú, illetve katonai kapcsolatokkal rendelkező vállalatoknak. Ugyanakkor a testület nem állította, hogy bármelyik gyártó megsértette volna az amerikai, holland vagy japán törvényeket.

A hírre az ASML részvényei 7%-ot estek, a Tokyo Electron papírjai 2,8%-kal kerültek lejjebb, az Applied Materials részvényei 1, a KLA papírjai 1,5%-ot estek.

Kis mozgások az amerikai tőzsdéken

Mérsékelt elmozdulásokkal nyitottak az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 0,2 százalékot esett, az S&P 500 0,1 százalékot emelkedett.

Acélipari mozgások

Az Egyesült Királyságban aggodalomra ad okot a már amúgy is nehéz helyzetben lévő acélipar jövője, miután az Európai Unió kedden bejelentette, hogy csökkenti a vámmentes acélimport-kvótákat, és a túllépett mennyiségre kivetett vámokat 25%-ról 50%-ra emeli.

Az unió szerint az iparág már most is jelentős nyomás alatt áll a fenntarthatatlan mértékű globális túlkapacitás miatt. Az Egyesült Királyság acélipara arra figyelmeztetett, hogy az EU-s intézkedések létfontosságú csapást mérhetnek az amúgy is sántikáló szektorra.

A svéd SSAB acélgyártó árfolyama 4%-kal emelkedett, a német Thyssenkrupp árfolyama közel 4%-kal, míg a luxemburgi székhelyű ArcelorMittal részvényei 3,6%-kal emelkedtek.

Autóipari esés

A BMW profitfigyelmeztetése az egész európai autóipari szektort nyomás alá helyezte a tőzsdéken, a német autógyártókon kívül esik a Stellantis (-0,7%) és a Renault (-2,3%) is. Közben a BMW már 7 százalék mínuszban áll.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Javul a hangulat

Tovább javult a hangulat az európai tőzsdéken a nyitás óta. A magyar BUX Index már 0,7 százalék pluszban áll, eközben a német DAX 0,7, a francia CAC pedig 0,9 százalékot emelkedett. A magyar piacon az OTP és a Magyar Telekom részvényei teljesítenek a legjobban a blue chipek közül.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Fordult az OTP

Utoljára egy hónapja állt azon a szinten az OTP, ahol most, újra 3-assal kezdődik az árfolyam.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Egyre feljebb

Egyre nagyobb az emelkedés az európai tőzsdéken, a német DAX már 0,3, a francia CAC 0,6 százalék pluszban áll. A magyar BUX 0,4 százalékos emelkedéssel a középmezőnyben áll.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Nagyot esett a BMW

A BMW profitfigyelmeztetést tett közzé, erre ma a részvényárfolyama 6,5 százalékot esett, magával rántva más autóipari részvényeket is. A Mercedes 3, a Porsche és a Volkswagen 2-2 százalékot esett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Újabb akadály hárult el a Rába felvásárlása elől, ugrik az árfolyam

A kormány nemzetstratégiai jelentőségűvé minősítette az ügyletet, így a GVH-engedély előzetes feltételként okafogyottá vált, erre emelkedett ma nagyot a Rába részvényárfolyama.

Tovább a cikkhez
Újabb akadály hárult el a Rába felvásárlása elől, ugrik az árfolyam
Stagnálás Európában

A német DAX stagnálással, a francia CAC pedig az elmúlt napok esése után, amit a kormányválság váltott ki, 0,2 százalék pluszban nyitott.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
Kitart a lendület a magyar tőzsdén

Folytatódik az emelkedés a magyar piacon, a nyitás után 0,2 százalék pluszban áll a BUX index, minden hazai blue chip árfolyama emelkedik, legnagyobb mértékben a Magyar Telekomé, 0,8 százalékkal. Tegnap 1,4 százalékot emelkedett a BUX, kiemelkedve a nemzetközi mezőnyből, az európai tőzsdék vegyesen mozogtak, de inkább stagnáltak, a vezető amerikai részvényindexek viszont mérsékelten estek.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
Meredeken emelkedik az ezüst

Az elmúlt napok emelkedésével ma az ezüst árfolyama a 2011-es lokális csúcs fölé emelkedett, és egyre közelebb a történelmi csúcs, amit 1980-ban ért el az ezüst árfolyama.

Megosztás

Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat

A BMW visszavágta éves pénzügyi előrejelzését, miután a kínai eladások tovább gyengültek, és a vámok is rontották a profitot.

Tovább a cikkhez
Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia

Elon Musk mesterségesintelligencia-cége, az xAI újabb nagy finanszírozási körbe kezdett, a korábban tervezettnél is nagyobb összeggel. A vállalat célja, hogy felgyorsítsa az AI-fejlesztéseket, és ennek érdekében az Nvidia is beszáll a befektetők közé. A projekt az iparág egyik legnagyobb AI-infrastruktúra-beruházásává válhat, írja a Bloomberg.

Tovább a cikkhez
Itt a Colossus 2 projekt - Összefog Elon Musk és az Nvidia
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be

A Tesla bemutatta a Model Y és Model 3 Standard változatait, amelyek olcsóbbak, egyszerűbbek, ezzel a lépéssel az amerikai autógyártó a tömegpiac felé nyit, írja a Yahoo Finance.

Tovább a cikkhez
Elon Musk nagy dobása: olcsóbb Teslákat mutattak be
Új nap, új rekord

Ma reggel is új csúcsra ment az arany árfolyama, tegnap először emelkedett 4000 dollár fölé, ma pedig már 4025 dollár felett is járt.

gold
Kis lefordulás a világ tőzsdéin

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,2 százalékot esett, a S&P 500 0,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 0,6 százalék mínuszban fejezte be a napot.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma vegyesek a mozgások, a Nikkei mérsékelten emelkedik, a Hang Seng és a CSI 300 esik.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek nem mutatnak érdemi elmozdulást.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,12 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,11 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 0,19 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Ma magyar infláció és kormányzati szektor egyenlege érkezik. A választásokhoz közeledve egyre nagyobb kérdés, hogy milyen állapotban van a költségvetés, így ezt az adatot kiemelt figyelem övezheti. A forint pedig nagyon erős időszakon van túl, amely elsősorban a kedvező kamatkülönbözetnek köszönhető. Ebben az egyenletben lényeges, hogy az infláció éppen milyen pályán halad.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,4 százalékos elmozdulással a Hang Seng index áll az élen, a sereghajtó 8,0 százalékos emelkedéssel a CAC index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 41,4 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 1,5 százalékos eséssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 51,9 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 46 602,98 -0,2% 0,4% 2,6% 9,5% 11,1% 64,7%
S&P 500 6 714,59 -0,4% 0,4% 3,6% 14,2% 17,9% 96,4%
Nasdaq 24 840,23 -0,6% 0,6% 5,0% 18,2% 25,5% 115,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 47 950,88 0,0% 6,7% 11,5% 20,2% 21,9% 104,7%
Hang Seng 26 957,77 0,0% 0,4% 6,1% 34,4% 16,7% 11,2%
CSI 300 4 640,7 0,0% 0,0% 4,0% 17,9% 15,5% 1,2%
Európai részvényindexek              
DAX 24 385,78 0,0% 2,1% 3,3% 22,5% 27,6% 88,6%
CAC 7 974,85 0,0% 1,0% 3,9% 8,0% 5,3% 63,4%
FTSE 9 483,58 0,0% 1,4% 3,0% 16,0% 14,2% 59,5%
FTSE MIB 43 070,95 -0,2% 0,8% 3,5% 26,0% 27,4% 121,6%
IBEX 15 527 -0,2% 0,3% 4,6% 33,9% 32,5% 124,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 101 345,9 1,4% 2,5% -1,8% 27,8% 36,9% 202,0%
ATX 4 703,24 -0,6% 1,5% 2,3% 28,4% 30,2% 116,4%
PX 2 358,83 -0,8% 1,2% 3,2% 34,0% 48,0% 170,1%
Magyar blue chipek              
OTP 29 650 2,4% 3,3% -1,5% 36,7% 59,6% 194,1%
Mol 2 780 0,9% 3,0% -4,1% 1,8% 3,9% 69,5%
Richter 10 240 1,2% 1,3% -0,3% -1,5% -8,2% 57,4%
Magyar Telekom 1 802 -1,0% 1,6% -5,1% 41,4% 72,3% 395,1%
Nyersanyagok              
WTI 62,52 0,0% -1,0% 0,5% -13,7% -19,6% 57,1%
Brent 65,49 0,0% -2,4% -0,1% -12,4% -18,4% 55,6%
Arany 3 986,98 0,8% 4,0% 11,2% 51,9% 51,0% 111,7%
Devizák              
EURHUF 393,2250 1,1% 0,9% 0,1% -4,4% -2,2% 9,6%
USDHUF 337,1271 1,5% 1,7% 0,8% -15,1% -8,0% 10,5%
GBPHUF 452,5901 1,1% 1,3% -0,1% -9,0% -5,6% 14,8%
EURUSD 1,1664 -0,4% -0,7% -0,6% 12,6% 6,3% -0,8%
USDJPY 149,9650 0,0% 1,5% 2,0% -4,6% 1,2% 41,4%
GBPUSD 1,3433 -0,3% -0,2% -0,7% 7,3% 2,7% 4,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 121 395 -2,7% 6,4% 9,7% 28,6% 95,1% 1 037,8%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,11 -0,8% -0,4% 1,0% -10,1% 2,2% 424,1%
10 éves német állampapírhozam 2,67 -0,3% -0,1% 2,0% 12,9% 18,7% -641,6%
10 éves magyar állampapírhozam 6,87 -0,3% -0,1% -4,6% 3,8% 3,9% 185,1%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
