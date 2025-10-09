  • Megjelenítés
17 gyerek halálát okozta egy gyógyszer, letartóztatták a gyártó tulajdonosát
Üzlet

17 gyerek halálát okozta egy gyógyszer, letartóztatták a gyártó tulajdonosát

Portfolio
Letartóztatták a Sresan Pharmaceutical Manufacturer tulajdonosát, miután a cég köhögés elleni szirupja legalább 17 gyermek halálát okozta Madhya Pradesh indiai államban.

A rendőrség szerdán vette őrizetbe S. Ranganathant, a Tamil Nadu államban működő gyógyszergyártó cég tulajdonosát. A letartóztatás Chennaiban történt, és a gyanúsítottat bíróság elé állítják, majd átszállítják Madhya Pradesh állam Chhindhwara városába - közölte Ajay Pandey, Chhindhwara rendőrfőnöke a Reutersszel.

Az öt év alatti gyermekek az elmúlt hónapban haltak meg, miután a cég által gyártott "Coldrif" nevű köhögés elleni szirupot fogyasztották, amely

a megengedett határérték közel 500-szorosát tartalmazta a mérgező dietilén-glikolból.

A szirupot India több részén betiltották, miután a múlt csütörtökön elvégzett vizsgálat kimutatta a veszélyes vegyületet.

Az indiai hatóságok a héten két másik helyi forgalmazású szirup, a Shape Pharma által gyártott Respifresh és a Rednex Pharmaceuticals által előállított RELIFE kerülését is javasolták, miután a tesztek ezekben is kimutatták ugyanazt a mérgező vegyi anyagot.

Az indiai törvények szerint a gyógyszergyártóknak minden alapanyag-tételt és a végterméket is tesztelniük kell. A köhögés elleni szirupok exportja 2023 óta további, kormány által előírt laboratóriumi vizsgálatokat igényel, miután Gambiában, Üzbegisztánban és Kamerunban több mint 10 gyermek halálát hozták összefüggésbe indiai szirupokkal.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint az eset rávilágít az indiai belföldi gyógyszerellenőrzés "szabályozási hiányosságaira", és figyelmeztetett, hogy egyes termékek nem hivatalos úton exportra is kerülhettek.

India, amelyet gyakran a "világ gyógyszertárának" neveznek, az Egyesült Államok és Kína után a világ harmadik legnagyobb gyógyszergyártója. Az ország biztosítja az USA-ban használt generikus gyógyszerek 40%-át, és számos afrikai országban a gyógyszerek több mint 90%-át.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

